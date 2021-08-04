Cicaldau: "Hagi ile kıyaslanmak istemiyorum"

Galatasaray'da yeni transferlerden Cicaldau'ya 10 numara teklif edildi, 24 yaşındaki oyuncu düşünmek için süre istedi.

Haber; Sabah
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Cicaldau: 'Hagi ile kıyaslanmak istemiyorum'
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04 Ağustos 2021 09:50
Galatasaray'da Younes Belhanda'dan sonra 10 numaranın yeni sahibi aranıyor.

Yeni transferlerden Alexandru Cicaldau, "10 numarayı giymek ister misin?" diye soran kulüp yetkililerine "Düşünmem gerek" yanıtını verdi.

Yakın çevresine ise "Bu formanın Galatasaray'daki ağırlığını iyi biliyorum. Ama Hagi gibi bir efsaneyle kıyaslanmak istemiyorum" dediği öğrenildi.

4 farklı dönemde Galatasaray'ı çalıştıran Fatih Terim'in takımlarında 10 numaralı formayı Hagi, Felipe, Revivo, Melo, Sneijder ve Belhanda giydi. 


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