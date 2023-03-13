Christian Atsu'nun cenazesi 17 Mart'ta defnedilecek

Deprem felaketinde hayatını kaybeden Christian Atsu'nun cenazesi, ülkesi Gana'da 17 Mart'ta defnedilecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Christian Atsu'nun cenazesi 17 Mart'ta defnedilecek
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13 Mart 2023 15:50
Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden Atakaş Hataysporlu Ganalı futbolcu Christian Atsu'nun, ülkesinde 17 Mart'ta defnedileceği bildirildi.

Atsu'nun aile sözcüsü Robert Ann, yaptığı açıklamada, ailenin Atsu'nun cenaze töreni ve defin için 17 Mart tarihini belirlediğini belirtti.

Futbolcunun devlet töreniyle defnedileceğini kaydeden Ann, cenaze törenine kadar Atsu'nun evinde yas tutulmaya devam edileceğini söyledi.

Atsu, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'ın Antakya ilçesinde yıkılan rezidansın enkazı altında kalarak yaşamını yitirmişti, cenazesi ise 19 Şubat'ta Türk Hava Yollarının (THY) uçağıyla ülkesi Gana'ya gönderilmişti.

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