Chicago Bulls, resmi sitesinden yaptığı duyuruda başantrenör Jim Boylen'ı görevden aldığını açıkladı.

Bulls'un basketbol operasyonları genel menajer yardımcısı Arturas Karnisovas, takımın resmi sitesinde yaptığı duyuruda şu ifadeleri kullandı:



"Kapsamlı bir değerlendirme yaptıktan ve sürece hak ettiği zamanı verdikten sonra, nihayetinde liderlikte yeni bir yaklaşımın ve evrimin gerekli olduğuna karar verdim. Bu çok zor bir karardı, ancak Chicago Bulls basketbolunun yeni bir yönüne ve çağına doğru ilerlerken, takımımızın bir sonraki adımı atma zamanı gelmiştir. Jim, bu organizasyona ve basketbol oyununa derinden önem veren harika bir insan. Profesyonelliği ve takıma olan bağlılığı için kendisine teşekkür etmek istiyorum."





Bulls başkanı ve işletme müdürü Michael Reinsdorf, yaptığı açıklamada şunları söyledi:



"Kimse Jim'in ekibimize ve organizasyonumuza olan tutkusunu sorgulayamaz. Bulls ile geçirdiği süre boyunca gösterdiği yorulmak bilmeyen çabalarını ve katkılarını içtenlikle takdir ediyor, kendisine ve ailesine en iyisini diliyoruz. "



LaVINE İLE ARALARI PEK İYİ DEĞİLDİ



Boylen'ın, takımın yıldız ismi Zach LaVine ile arasının son zamanlarda pek iyi olmadığı biliniyordu ve takımın Boylen'ı takımda tutma şansı olduğu iddialarından, LaVine'in "hoşnut olmayabileceği" iddia edilmişti.



2015-16 sezonunda Chicago'ya yardımcı koç olarak katılan Boylen, önceki koç Fred Hoiberg'in gönderildiği 2018-19 sezonunun ortasında başantrenörlüğe terfi etmişti. 39-84'lük (.317) bir kariyer derecesine sahip olan Boylen, bu alanda Tim Floyd'dan (.205) sonra takım tarihinde ikinci sırada yer alıyor.



Bulls, 2019-20 sezonunu 22-43 derecesiyle tamamlamıştı ve sezonun devamı için Orlando'daki bubble'a davet edilmemişti.