Chelsea'de Thomas Tuchel dönemi başladı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, teknik direktörlük görevine Thomas Tuchel'i getirdi.

Haber; AA
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Chelsea'de Thomas Tuchel dönemi başladı
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26 Ocak 2021 21:40
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, teknik direktörlük görevine Thomas Tuchel'i getirdi. 

Kulüpten yapılan açıklamada, 47 yaşındaki Alman teknik adamla 1,5 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi. 

Londra temsilci, son dönemde alınan sonuçların kulüp beklentilerini karşılamadığı gerekçesiyle Frank Lampard'ın görevine son vermişti. 

Kariyerinde Augsburg II, Mainz 05 ve Borussia Dortmund takımlarını çalıştıran Tuchel, 2018 yılında Fransız ekibi Paris Saint-Germain'in başına geçmişti. 

Alman teknik adam yönetimindeki PSG, iki kez Ligue 1, birer kez Fransa Kupası ve Lig Kupası şampiyonlukları yaşarken, geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde finale yükselmişti.

Paris ekibi, geçen ay Tuchel ile yollarını ayırmıştı.



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