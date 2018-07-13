Chelsea'de Conte dönemi resmen bitti

İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea, İtalyan teknik direktör Antonio Conte ile yollarını ayırdıklarını açıkladı.Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yönetim, 2016 yazından beri takımı çalıştıran ve bir sezon daha sözleşmesi bulunan 48 yaşındaki Conte ile çalışmama kararı aldı.Chelsea Kulübü, yollarını ayırdığı teknik adam hakkında resmi websitesinden yaptığı veda açıklamasında, "Antonio kulübümüzün görev aldığı süreçte, bize altıncı lig şampiyonluğumuzu ve sekizinci FA Cup'ımızı kazandırdı. Lig şampiyonu olduğumuz sezonda, kulübümüz ile o zaman rekor bir sayı olan 38 maçta 30 galibiyet alma başarısı gösterdi. Bunun yanında kulüp rekoru olan üst üste 13 lig zaferi aldı. Antonio'ya geleceği ve kariyerinin devamında başarılar diliyoruz." ifadelerinde bulundu.2016-17 sezonunda Conte yönetiminde Premier Lig şampiyonluğuna ulaşan Chelsea, İngiltere Federasyon Kupası'nı kazandığı geçen sezon ise ligi 5. bitirerek UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılamamıştı.Chelsea ile 106 maça çıkan 48 yaşındaki teknik adam, 70 galibiyet, 15 beraberlik ve 21 mağlubiyet aldı. Conte'nin yöneiminde Chelsea takımı 218 gol atarken kalesinde 109 gol gördü. Conte ile yollarının resmi olarak ayrılmasından sonra Londra ekibinin prensipte anlaştığı iddaa edilen eski Napoli teknik direktörü Maurizio Sarri'yi takımın başına getirmesi bekleniyor.