Chelsea, Thiago Silva'nın sözleşmesini uzattı

Şampiyonlar Ligi'nde kupaya ulaşan Chelsea, Brezilyalı futbolcu Thiago Silva'nın sözleşmesini bir yıl uzattı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Chelsea, Thiago Silva'nın sözleşmesini uzattı
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04 Haziran 2021 18:37
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, Brezilyalı savunma oyuncusu Thiago Silva'nın sözleşmesini bir yıl uzattığını açıkladı.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, sözleşmedeki opsiyonun kullanılarak 36 yaşındaki Thiago Silva'nın bir yıl daha takımda tutulduğu belirtildi.

Thiago Silva, geride kalan sezon UEFA Şampiyonlar Ligi finali dahil olmak üzere 34 maçta Chelsea forması giydi ve 2 gol kaydetti.

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