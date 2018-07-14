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Cenk Tosun'dan Everton'da gol şov!

Everton, hazırlık karşılaşmasında Avusturya amatör takımlarından ATV Irdning'i 22-0 yendi.

Kaynak: Sporx.com
Cenk Tosun'dan Everton'da gol şov!
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14 Temmuz 2018 19:59
İngiltere Premier League ekiplerinden Everton, gelecek sezonun hazırlıklarına Avusturya'da devam ediyor. Kamp çalışmalarını sürdüren Everton, Avusturya amatör ekiplerinden ATV Irding ile karşılaştı.

Everton, zayıf rakibini 22-0 mağlup ederken, Cenk Tosun da 4 gole imza attı. Cenk Tosun karşılaşmanın ikinci yarısının başında oyundan alındı.

Everton'da milli golcümüz Cenk Tosun'un yanı sıra Kevin Mirallas 5, Oumar Niasse ise 4 gole imza attı.



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