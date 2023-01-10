Cenk Tosun'un Şenol Güneş'ten özel isteği

Beşiktaş'ın son maçlarda erken oyundan alınan golcüsü Cenk Tosun, teknik direktör Şenol Güneş'ten özel istekte bulundu.
Milli golcünün, "Hocam kadro tercihlerinize saygılıyım. Ama sizden ricam beni öyle altmışlı dakikalarda çıkarmayın. Fizik olarak kendimi çok iyi hissediyorum" dediği öğrenildi.
Tecrübeli futbolcu, 1 gol attığı Kasımpaşa maçının 63. dakikasında yerini Atiba Hutchinson'a bırakmıştı.
Milli golcünün, "Hocam kadro tercihlerinize saygılıyım. Ama sizden ricam beni öyle altmışlı dakikalarda çıkarmayın. Fizik olarak kendimi çok iyi hissediyorum" dediği öğrenildi.
Tecrübeli futbolcu, 1 gol attığı Kasımpaşa maçının 63. dakikasında yerini Atiba Hutchinson'a bırakmıştı.