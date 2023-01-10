Cenk Tosun'un Şenol Güneş'ten özel isteği

Beşiktaş'ın tecrübeli golcüsü Cenk Tosun, maçlarda daha uzun süre almak istediğini teknik direktör Şenol Güneş'e iletti.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Cenk Tosun'un Şenol Güneş'ten özel isteği
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10 Ocak 2023 11:20
Cenk Tosun
Cenk Tosun
Beşiktaş
Beşiktaş'ın son maçlarda erken oyundan alınan golcüsü Cenk Tosun, teknik direktör Şenol Güneş'ten özel istekte bulundu.

Milli golcünün, "Hocam kadro tercihlerinize saygılıyım. Ama sizden ricam beni öyle altmışlı dakikalarda çıkarmayın. Fizik olarak kendimi çok iyi hissediyorum" dediği öğrenildi. 

Tecrübeli futbolcu, 1 gol attığı Kasımpaşa maçının 63. dakikasında yerini Atiba Hutchinson'a bırakmıştı.



 
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