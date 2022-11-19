Cenk Tosun: 'Kuntz ile iyi işler yapıyoruz'

Cenk Tosun, Türkiye'nin Çekya'yı 2-1 mağlup ettiği maçın ardından konuştu.



Cenk Tosun yaptığı açıklamada, "Benim Gaziantep'te 3.5 çok güzel senem geçti. Beni Cenk yapan Gaziantep'tir. Ayrı bir bağım var. Çok güzel duygusal anlar yaşadım." dedi.



Cenk ayrıca, "Hocayla aşağı yukarı 1 senedir birlikteyiz, iyi işler yapıyoruz. Son 2 maç iyi geçti, kazandık. EURO 2024 elemeleri öncesi son 2 hazırlık maçıydı. 3-4 ay milli maç yok. Kulüplerimizde güzel oynayıp elemelerde iyi olmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.





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