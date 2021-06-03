Cengiz Ünder Milan'a önerildi!

Leicester City'de kötü bir periyot geçiren Cengiz Ünder, menajeri tarafından Milan'a önerildi.

Haber; Sporx.com dış haberler
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Cengiz Ünder Milan'a önerildi!
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03 Haziran 2021 17:22
Geçen sezonu pek parlak geçmeyen Cengiz Ünder için menajeri Fali Ramadani harekete geçti.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre Ramadani, gün içinde Milan yetkilileri Paolo Maldini ve Ricky Massara ile buluşarak milli oyuncunun transferini önerdi.

Kanat oyuncusu aradığı belirtilen Milan'ın, Cengiz Ünder'i de adaylar arasında değerlendireceği kaydedildi.

Geçen sezon Leicester City'de kiralık oynayan Cengiz Ünder, 19 maçta 2 kez ağları sarstı. 23 yaşındaki oyuncunun Roma ile 2023'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

 


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