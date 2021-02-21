'Cengiz Ünder henüz Türkiye'ye dönmeyi düşünmüyor'

Cengiz Ünder'in menajeri Mirsad Türkcan, Milli futbolcuyla ilgili çıkan transfer dedikoduları ile ilgili konuştu.



Türkcan açıklamasında Ünder'in kısa vadeli planlarında Türkiye'ye transfer olma düşüncesi olmadığını belirterek, "Cengiz ile ilgili çıkan transfer iddiaları doğru değil. Cengiz şu anda konsantrasyonunu Leicester City'e vermiş durumda. Cengiz'in hedefi ülkesine uzun yıllar yurt dışında başarıyla temsil etmek. Kısa vadede Türkiye'ye dönmeyi düşünmüyor"



Cengiz Ünder 2017'de Roma'ya 14 milyon euro bonservis bedeline transfer olmuş, sezon başında ise Roma'dan Leicester City'e kiralık olarak transfer olmuştu.



