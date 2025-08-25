Cedi Osman: 'EuroBasket'te şampiyon olacağız!'

FIBA EuroBasket 2025'in başlamasına artık çok az bir süre kaldı. A Milli Takımımız ise Avrupa Şampiyonası'ndaki ilk maçında 27 Ağustos Çarşamba akşamı ev sahibi Letonya ile kozlarını paylaşacak.Milli Takımımızın yıldızlarından Cedi Osman, yaklaşan EuroBasket'e dair FIBA'ya özel açıklamalarda bulundu.Tabii ki en büyük favori Sırbistan. Çok kaliteli bir kadroya sahipler. Jokic, Bogdanovic gibi çok önemli NBA oyuncuları var. Ayrıca EuroLeague'de oynayan çok tecrübeli oyunculara sahipler. Dolayısıyla Sırbistan, en büyük favorilerden bir tanesi. Onların haricinde İtalya, Fransa, Almanya ve Slovenya gibi önemli ülkeler var. Tabii daha saymadığım birçok takım var. Herkes turnuvaya iyi bir kadroyla geliyor. Dolayısıyla kesin olarak 'şampiyon olur' diyebileceğim bir takım yok. Sonuçta biz de buraya şampiyon olmak, madalya kazanmak için geldik. Eminim ki herkesin çok keyif alacağı bir turnuva olacak."