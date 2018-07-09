Cedi: "Bu sene önceden alamadığım sorumluluğu istiyorum"

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Cedi Osman geçtiğimiz geceki 25 sayılık performansı sonrası, "sorumluluk almakla" ilgili konuştu.Sorumluluğu almak istediğini,diyerek ve Cavaliers için bir oyun kurucu olarak gerçeğe döken Cedi, bu alanda bir sıçrama yaşayarak Yaz Ligi'nde dün gece Indiana Pacers'a karşı alınan 93-88'lik galibiyette 25 sayı attı, 6 ribaund ve 6 da asist kaydetti.Cedi'nin açıklamaları şu şekildeydi:Süre alma konusuyla ilgili de konuşan Cedi,ifadelerini kullandı.Son olarak Cedi, maçta değiştirebileceği şeyler üzerine de şu ifadeleri kullandı: