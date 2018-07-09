Cedi: "Bu sene önceden alamadığım sorumluluğu istiyorum"

Cedi Osman geçtiğimiz geceki 25 sayılık performansı sonrası, "sorumluluk almakla" ilgili konuştu.
Sorumluluğu almak istediğini, "Geçen sene alamadığım sorumluluğu almak istiyorum"
diyerek ve Cavaliers için bir oyun kurucu olarak gerçeğe döken Cedi, bu alanda bir sıçrama yaşayarak Yaz Ligi'nde dün gece Indiana Pacers'a karşı alınan 93-88'lik galibiyette 25 sayı attı, 6 ribaund ve 6 da asist kaydetti.
Cedi'nin açıklamaları şu şekildeydi: "Umarım bu yıl bu sorumluluğu almak için şansım olur, Yaz Ligi bu nedenle benim çok önemli"
Süre alma konusuyla ilgili de konuşan Cedi, "Hiçbir şey açıklamalarına gerek yok, ben her şeyi anlıyorum. Çaylak bir oyuncuydum ve dört yıl üst üste şampiyonluğa giden bir takımda oynuyordum. Benden daha iyi biliyorlardı ve benim işim de hazır kalmaktı. Ne kadar oynadığım değil, oyuna girdiğimde elimden gelenin en iyisini yapmak önemliydi."
ifadelerini kullandı.
Son olarak Cedi, maçta değiştirebileceği şeyler üzerine de şu ifadeleri kullandı: "Topu daha iyi korumalıydım ve tabi ki şutlarımda da sıkıntı vardı. Bunu geliştirmeliyim ama daha iyi olacağının da farkındaydım."