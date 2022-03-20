Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasında ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, deplasmanda UMF Yapı İzmit Belediyespor'u 85-55 yendi.
ÇBK Mersin, deplasmanda farklı kazandı
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasında UMF Yapı İzmit Belediyespor'a konuk olan ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, rakibini 85-55 mağlup etti.
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20 Mart 2022 15:59
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