Çaykur Rizespor - Fenerbahçe: Muhtemel 11'ler

Süper Lig'de 2020-2021 sezonu Çaykur Rizespor - Fenerbahçe maçıyla açılıyor.



Çaykur Didi Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Arda Kardeşler yönetecek. Kardeşler'in yardımcılıklarını İsmail Şencan ve Hakan Yemişken yapacak. Müsabakanın 4. hakemi ise Erkan Özdamar. Mücadele beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.



Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan Mert Hakan Yandaş'ın yanı sıra hazır olmayan Filip Novak, Jose Sosa ve transfer görüşmeleri yapan Miha Zajc, kafilede yer almadı.



Muhtemel 11'ler



Çaykur Rizespor

Zafer

Moroziuk

Abdullah

Chatziisaias

Emirhan

Fabricio

Yasin

Michalak

Boldrin

Remy

Skoda



Fenerbahçe

Altay

Gökhan Gönül

Serdar Aziz

Sadık Çiftpınar

Caner Erkin

Luiz Gustavo

Ozan Tufan

Ferdi Kadıoğlu

Deniz Türüç

Mame Thiam

Michael Frey



Fenerbahçe deplasman başlangıçlarında zorlanıyor



Fenerbahçe, son yıllarda lige deplasmanda başladığı mücadeleleri kazanmakta zorluk çekiyor.



Sarı-lacivertliler, 2009-2010 sezonundan sonra lige deplasmanda başladığı 4 sezonun hiçbirinden galibiyet çıkaramadı.



Fenerbahçe, söz konusu süreçte 2012-2013 sezonunda Elazığspor ile 1-1 berabere kalırken, 2013-2014 sezonunda Konyaspor'a 3-2 yenildi.



Sarı-lacivertliler, 2016-2017 sezonunda Medipol Başakşehir'e 1-0 mağlup olurken, 2017-2018 sezonunda Göztepe ile 2-2 berabere kaldı.



Fenerbahçe, deplasmandaki açılış maçlarındaki son galibiyetini 2009-2010 sezonunda Denizlispor'a karşı 2-0 ile almıştı.



4 futbolcu sakat



Fenerbahçe, Çaykur Rizespor karşısında sakatlığı bulunan 4 futbolcusundan yararlanamayacak.



Sarı-lacivertlilerde hafif sakatlıkları bulunan Vedat Muric, Filip Novak, Sinan Gümüş ve Mert Hakan Yandaş, Rize deplasmanında forma giyemeyecek.



Bu oyuncuların yanı sıra hafif sakatlığı bulunan Serdar Aziz'in durumu maç saatinde belli olacak.



Öte yandan Fenerbahçe, Kosovalı futbolcu Vedat Muriqi'bin transferi için İtalya'nın Lazio kulübüyle görüşmelere başlandığını duyurmuştu.



6 isme lisans çıktı



Fenerbahçe, kadrosuna kattığı futbolculardan 6'sının lisansını çıkarttı.



Süper Lig'in ilk haftasında Çaykur Rizespor'a konuk olacak sarı-lacivertli takım, 6 yeni transferinden faydalanabilecek.



Caner Erkin, Barış Sungur, Gökhan Gönül, İsmail Yüksek, Jose Ernesto Sosa ve Mame Thiam Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) internet sitesinde yer alan sarı-lacivertlilerin takım kadrosuna dahil edildi.



Bu oyuncuların yanı sıra sözleşmesi 2020-2021 sezonu sonuna kadar uzatılan Tolga Ciğerci'nin ismi de TFF'deki takım listesinde yer aldı.



Fenerbahçe, Erol Bulut ile başlıyor



Ligde son 6 yılda şampiyonluk hedefinden uzak kalan sarı-lacivertliler, yeni sezona son yıllarda başarılı bir performans sergileyen teknik direktör Erol Bulut yönetiminde girecek.



İki takımın rekabeti



İki takım arasında geride kalan 38 karşılaşmanın 23'ünü Fenerbahçe, 7'sini Çaykur Rizespor kazandı, 8 müsabaka ise berabere sona erdi.



Fenerbahçe bu maçlarda rakip fileleri 76 kez havalandırdı, kalesinde ise 39 gole engel olamadı.



Geçen sezonun ilk yarısında Rize'de yapılan karşılaşmayı Fenerbahçe 2-1 kazandı.



Rize'deki maçlar



Fenerbahçe ile Çaykur Rizespor takımları Rize'de daha önce 19 lig maçına çıktı.



Rize'de konuk Fenerbahçe 9, ev sahibi Çaykur Rizespor 5 galibiyet aldı, 5 maç da berabere sonuçlandı. Fenerbahçe 36, Çaykur Rizespor ise 23 gol attı.



Bir maç tekrar edildi



Fenerbahçe ile Çaykur Rizespor takımları arasında 2003-2004 sezonunda İstanbul'da oynanan müsabakada, ender görülen bir durum yaşandı.



Kadıköy'de 8 Kasım 2003'te yapılan ve 1-1 sonuçlanan maçta hakem Ali Aydın, 86. dakikada ikinci sarı kartı gösterdiği Çaykur Rizesporlu futbolcu Gustavo Anders Victoria Rave'ye kırmızı kartı çıkartmayınca, oluşan kural hatası nedeniyle karşılaşmanın tekrarına karar verildi. 18 Ocak 2004'te yapılan tekrar maçını Fenerbahçe 4-1 kazandı.



Farklı galibiyetler



Fenerbahçe, Çaykur Rizespor karşısında en farklı skorlu galibiyetini 1986-1987 sezonunda İstanbul'da 6-0'la aldı. Sarı-lacivertliler ayrıca, 103 golle şampiyon olduğu 1988-1989 sezonunda Çaykur Rizespor'u deplasmanda 5-0 yendi.



Çaykur Rizespor ise 2018-2019 sezonunun ilk yarısında evindeki maçı 3-0 kazanarak, rakibi karşısında en farklı skorlu galibiyetini elde etti.



Fenerbahçe'de kadronun büyük bölümü değişti



Fenerbahçe, yeni sezon öncesi yaptığı transferlerle adından söz ettirdi.



Transfer sürecine çok hızlı bir başlangıç yapan sarı-lacivertliler, lig başlamadan 11 ismi kadrosuna katmayı başardı.



Fenerbahçe, savunma hattını Gökhan Gönül, Mauricio Lemos, Caner Erkin ve Filip Novak ile güçlendirirken, orta sahaya Mert Hakan Yandaş, Jose Sosa ve İsmail Yüksek transferlerini gerçekleştirdi.



Hücum hattına ise Sinan Gümüş, Enner Valencia, Mame Thiam ve Barış Sungur takviyelerini yapan Fenerbahçe, önemli isimlerle de yollarını ayırdı.



Fenerbahçe, bu isimlerin yanı sıra geçen sene sözleşmesi sona eren Tolga Ciğerci'yi de yeniden kadrosuna kattı.



Öte yandan sarı-lacivertlilerde kiralık Zanka ile Michael Frey de yeniden takıma döndü.



Sezon bitmeden 2 isimle yollar ayrıldı



Pandemi sürecinde bu sezonun planlarını erkenden yapmaya başlayan Fenerbahçe, henüz geçen sezon sona ermeden gönderilecek isimleri de belirleri.



Sarı-lacivertliler, pandemi sürecinin ardından Max Kruse ve Mauricio Isla ile yollarını ayırdı.



Önemli isimlerle vedalaşıldı



Fenerbahçe, Max Kruse ve Mauricio Isla'nın ardından sezon sonunda da önemli isimlerle vedalaştı.



Sarı-lacivertliler, kiralık Simon Falette'in yanı sıra Erten Ersu, Mevlüt Erdinç, Hasan Ali Kaldırım, Alper Potuk, Mehmet Ekici, Tolgay Arslan ve kariyerini noktalayan Emre Belözoğlu ile yollarını ayırdı.



Öte yandan Fenerbahçe Kulübü, Kosovalı futbolcu Vedat Muric'in transferi için İtalya'nın Lazio kulübüyle görüşmelere başlandığını duyurdu.



Hazırlık maçlarında mağlubiyet yaşamadı



Fenerbahçe, yeni sezon öncesinde yaptığı 5 hazırlık karşılaşmasına yenilgi yüzü görmedi.



Pandemi sebebiyle sıkışan takvimde ilk hazırlık mücadelesini tesislerinde İstanbulspor'a karşı veren sarı-lacivertliler, rakibini 4-0 mağlup etmeyi başardı.



Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Topuk Yaylası Tesisleri'ne giden Fenerbahçe, ikinci hazırlık maçını ise burada gerçekleştirdi. Süper Lig'in yeni temsilcisi Fatih Karagümrük ile karşılaşan sarı-lacivertliler, bu müsabakadan ise 2-2 beraberlikle ayrıldı. Fenerbahçe, Topuk Yaylası'ndaki kampın sonunda ise Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı.



Alanyaspor müsabakasının ardından İstanbul'a dönen Fenerbahçe, Süper Lig'den Beşiktaş, Antalyaspor ve Sivasspor'un bulunduğu özel bir turnuvada boy gösterdi.



Buradaki ilk maçında Antalyaspor'u ağırlayan sarı-lacivertliler, rakibini 4-0 ile geçerek taraftarını memnun etti. Fenerbahçe, söz konusu turnuvanın finalinde ise Sivasspor'u 1-0 mağlup etti ve kupanın sahibi oldu.



Gol atmakta sıkıntı yaşamadı



Fenerbahçe, yeni sezon öncesinde görücüye çıktığı bu mücadelelerde gol yollarında iyi bir performans ortaya koydu.



Sarı-lacivertliler, oynadığı 5 hazırlık mücadelesinin tamamında gol bulurken, kalesini gole kapatmayı da başardı.



Fenerbahçe, hazırlık maçlarında rakip fileleri 12 kez havalandırırken, kalesinde ise sadece 3 gol gördü.



Yeni transferler golle tanıştı



Fenerbahçe'de hazırlık müsabakalarında yeni transferlerin bir kısmı da gol atmayı başardı.



Sarı-lacivertlilerde özellikle Mame Thiam, özel turnuvada Antalyaspor'a karşı 3 gol atarak adından söz ettirdi.



Fenerbahçe'de Thiam'ın yanı sıra yeni transferlerden Mert Hakan Yandaş Fatih Karagümrük karşısında, Caner Erkin ise Demir Grup Sivasspor ve Fraport TAV Antalyaspor mücadelelerinde gol sevinci yaşadı.



