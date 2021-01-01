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Carmelo: "Kobe, beni Lakers'ta istemişti"

Portland Trail Blazers veteranı Carmelo Anthony, NBA efsanesi Kobe Bryant'ın kendisini zamanında Los Angeles Lakers'a nasıl almaya çalıştığını paylaştı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Portland Trail Blazers veteranı Carmelo Anthony, NBA efsanesi Kobe Bryant'ın kendisini zamanında Los Angeles Lakers'a nasıl almaya çalıştığını paylaştı.

ESPN'den Adrian Wojnarowski'nin 'The Woj podcast'inde yakın zamanda konuk olan Melo, Kobe'nin kendisini Lakers'a almaya çalışmak için neler dediğini ve kendisinin LA ekibiyle neden sözleşme imzalamadığını açıkladı:

"Batı'daki tek kalan kişi bendim. Yani bir şekilde Lakers'la hep adım geçerdi. Ve bu 'Hadi ama, Lakers'a gelmeyecek misin?' tarzı tartışmalar da yaygındı.

Bana 'Hadi yapalım şunu' demişti ve ben de 'Yapabileceğimi sanmıyorum' demiştim. Çünkü her gece birbirimize karşı savaşan adamlardık. Bunu yapabilir miydim bilmiyorum, LA gerçekten o noktada radarımda mıydı bilmiyorum. O sırada radarda kimse yoktu sanırım."


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