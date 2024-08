NBA'in eski süperstarlarından Carmelo Anthony, 2022'de New York Knicks'e geri dönmeyi reddetme sebebini açıklığa kavuşturdu.



Anthony, kendi podcast'i '7PM in Brooklyn'in son bölümünde, 2022'de Knicks ile bazı görüşmeler yaptığını ancak nihayetinde rolüyle ilgili belirsizlikler nedeniyle sözleşme imzalamamayı tercih ettiğini anlattı:



"Sanırım LA'deki sezonum yeni sona ermişti. O yaz, orada kalmayacağımı zaten biliyordum. Farklı bir yöne gideceklerini hissetmiştim. Planım ise kariyerimi New York'ta tamamlamaktı. İyi bir takım kurmuşlardı, ben de bir sene oynayacaktım ve onlara halen yardımcı olabilecek kadar iyi oynadığımı da biliyordum. Hedefim her zaman orada bitirmekti. Planım da buydu.



Şehirden taşındım, yakınlarda ev aldım. Bu iş olacak gibi hissediyordum. Kadroda bir yerleri de vardı ve sonra bunu oturup konuştuk.



Ama ne zaman oynayacağımı bilmeden oynayamazdım. Ve bunları tekrar yaşamak istemiyordum. LA'de bana verilen rolde zaten çok iyi bir yıl geçirmiştim. Sorun basketbol değildi yani.



Fakat bunu yapamazdım. Genel olarak büyük resme baktığımda, çok büyük bir düşüş olurdu. Saygısızlık olmasın çünkü bu adamlar cidden sevdiğim ve güzel ilişkilerim olan adamlar.



Fakat bana kalırsa beni o rolde istemiyorlardı bile. Çok hakiki bir teklif sayılmazdı. İçten içe oynamamı istemiyorlar gibiydi. İnsanların hatırlamasını istediğimiz New York Knicks'in yedi numarası Melo'nun temsili de bu olamazdı."



Los Angeles Lakers ile son NBA sezonunda 13.3 sayı ortalaması yakalamış olan Melo, Knicks kariyerinde forma giydiği 412 maçta 24,7 sayı, 7,0 ribaund ve 3,2 asist kaydetmişti.





