Carlos Carvalhal Ada'da paylaşılamıyor

Championship ekiplerinden Nottingham Forest'ın yollarını ayırdığı Aitor Karanka yerine düşündüğü isimler arasında Carvalhal da yer alıyor.Geçtiğimiz günlerde Aitor Karanka ile yollarını ayıran Nottingham'da yeni menajer arayışları başladı. Kırmızı beyazlı ekibin kısa süre içerisinde yeni menajeri açıklaması beklenirken 3 adaydan biri de Carlos Carvalhal oldu.Nottingham Forest'ın göreve getirmeyi düşündüğü isimlerin Jokanovic, O'Neill ve Carvalhal olduğu belirtildi.Üç teknik adamda temas sağlanırken kırmızı-beyazlı ekibin birkaç gün içinde hocayı açıklaması bekleniyor.Carlos Carvalhal'in adı geçtiğimiz günlerde de Stoke City ile anılmıştı.