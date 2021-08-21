Carlo Ancelotti: "Mbappe'ye odaklanmadım"

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Kylian Mbappe transferiyle ilgili konuştu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Carlo Ancelotti: 'Mbappe'ye odaklanmadım'
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21 Ağustos 2021 18:40
Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, futbol dünyasını sarsabilecek Kylian Mbappe transferiyle ilgili şu anda bir gelişme olmadığını belirtti.

Elindeki kadroya odaklandığını belirten Ancelotti, "Kulüple her gün elimdeki kadroyla ilgili konuşuyorum. Şu anda mevcut kadrodan memnunum ve elimdeki takıma odaklandım, Mbappe'ye odaklanmadım. Bu takım üst düzey oyunculardan kurulu, yıldızlar var, birbirleri için oynarlarsa kupalar kazanacağız" dedi.

Ronaldo transferinin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği de sorulan İtalyan hoca, "Bu konu bitti" ifadesini kullandı.

Eden Hazard'ın da daha iyi olduğunu söyleyen tecrübeli hoca, "En iyi seviyede değil ancak yakın. Şu anda çarpışmaktan korkmayan bir oyuncu görüyorum" diye konuştu.

Real Madrid, La Liga'nın 2. haftasında Levante ile karşı karşıya gelecek.


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