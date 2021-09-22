Carlo Ancelotti: 'Bizim takımımız ta...aklı'

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, sezonun geride kalan kısmını değerlendirdi ve iyi yolda olduklarını söyledi.



Zorlu maçlar oynadıklarını vurgulayan deneyimli hoca, "Süreklilik ve defansif açıdan gelişim sağlayabiliriz. Şu anda mümkün olan performansımızın yüzde 50'si ile oynuyoruz, bazen 60-70'i buluyoruz. Şimdilik 5'i deplasmanda olmak üzere 6 maç oynadığımızı düşünürsek iyi yoldayız. Valencia, Sevilla ve Inter gibi takımlarla deplasman maçlarına çıktık. Bu da bizim takımımızın ta..aklı olduğunu gösteriyor, öyle değil mi?" ifadelerini kullandı.



Real Madrid, bu sezon oynadığı 6 maçta 5 galibiyet alırken, sadece Levante deplasmanından beraberlikle ayrıldı.



