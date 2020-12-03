CANLI: Zenit - Fenerbahçe Beko

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nin 12. haftasında 3 Aralık Perşembe günü Zenit ile karşılaşıyor.

Haber; AA, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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CANLI: Zenit - Fenerbahçe Beko
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03 Aralık 2020 20:13
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 12. haftasında Rusya'nın Zenit takımına konuk oluyor.

Saint Petersburg kentindeki Sibur Arena'da oynanan maç saat 20.00'de başladı. Karşılaşmayı beIN Sports canlı yayınlıyor.

İKİNCİ PERİYOT OYNANIYOR...

ZENIT 23-34 FENERBAHÇE BEKO

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