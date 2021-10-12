CANLI İZLE | Galatasaray - İstanbulspor

Galatasaray, hazırlık maçı kapsamında TFF 1. Lig ekibi İstanbulspor ile karşı karşıya geliyor.

, Fotoğraf; AA
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CANLI İZLE | Galatasaray - İstanbulspor
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12 Ekim 2021 16:01
Süper Lig'de Konyaspor ile karşı karşıya gelecek olan Galatasaray, hazırlık maçları kapsamında İstanbulspor'u konuk ediyor.

Galatasaray'ın 11'i: Fatih; Alpaslan, Nelsson, Marcao, Van Aanholt; Aytaç, Assunçao; Oğulcan, Emre Kılınç, Babel; Diagne.

GALATASARAY 1-1 İSTANBULSPOR

11' Mertan Öztürk
26'^Mbaye Diagne (P)

1. Devre Oynanıyor

CANLI İZLE | GALATASARAY - İSTANBULSPOR



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