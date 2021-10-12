Süper Lig'de Konyaspor ile karşı karşıya gelecek olan Galatasaray, hazırlık maçları kapsamında İstanbulspor'u konuk ediyor.
Galatasaray'ın 11'i: Fatih; Alpaslan, Nelsson, Marcao, Van Aanholt; Aytaç, Assunçao; Oğulcan, Emre Kılınç, Babel; Diagne.
GALATASARAY 1-1 İSTANBULSPOR
11' Mertan Öztürk
26'^Mbaye Diagne (P)
1. Devre Oynanıyor
CANLI İZLE | GALATASARAY - İSTANBULSPOR
Galatasaray'ın 11'i: Fatih; Alpaslan, Nelsson, Marcao, Van Aanholt; Aytaç, Assunçao; Oğulcan, Emre Kılınç, Babel; Diagne.
GALATASARAY 1-1 İSTANBULSPOR
11' Mertan Öztürk
26'^Mbaye Diagne (P)
1. Devre Oynanıyor
CANLI İZLE | GALATASARAY - İSTANBULSPOR