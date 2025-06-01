Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final serisi ikinci maçında Galatasaray ile Beşiktaş Fibabanka karşı karşıya geliyor.
CANLI: 3. ÇEYREK
GALATASARAY: 65
BEŞİKTAŞ: 77
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İLK MAÇI BEŞİKTAŞ KAZANDI
Beşiktaş Fibabanka, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final serisi ilk maçında Galatasaray'ı 91-75 mağlup etti.
CANLI: Galatasaray - Beşiktaş Fibabanka
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final serisi ikinci maçında Galatasaray ile Beşiktaş Fibabanka karşılaşıyor.
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final serisi ikinci maçında Galatasaray ile Beşiktaş Fibabanka karşı karşıya geliyor.
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