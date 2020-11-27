CANLI: Fenerbahçe - Valencia

FENERBAHÇE: 26

VALENCIA: 24

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THY Euroleague 11. hafta maçında temsilcilerimizden Fenerbahçe sahasında Valencia'yı ağırlıyor.Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda saat 20:45'te başladı. Müsabakayı Sasa Pukl (Slovenya), Elias Koromilas (Yunanistan), Piotr Pastusiak (Polonya) hakem üçlüsü yönetiyor.Fenerbahçe, Euroleague'deki son 3 maçını İspanya deplasmanında yaptı. Sırasıyla Barcelona, Baskonia ve Real Madrid deplasmanlarından galibiyet çıkaramayan Fenerbahçe bu kez bir İspanyol takımını konuk ettiği maçı kazanmak istiyor.Fenerbahçe Euroleague'de bu sezon çıktığı 10 maçın 4'ünü kazanıp 6'sını kaybetmişti.