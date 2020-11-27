CANLI: Fenerbahçe - Valencia

Euroleague 11. hafta mücadelesinde temsilcimiz Fenerbahçe, sahasında İspanyol Valencia'yı konuk ediyor.

Abone Ol
CANLI: Fenerbahçe - Valencia
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
27 Kasım 2020 20:44
THY Euroleague 11. hafta maçında temsilcilerimizden Fenerbahçe sahasında Valencia'yı ağırlıyor.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda saat 20:45'te başladı. Müsabakayı Sasa Pukl (Slovenya), Elias Koromilas (Yunanistan), Piotr Pastusiak (Polonya) hakem üçlüsü yönetiyor.

FENERBAHÇE: 26
VALENCIA: 24

*İkinci çeyrek oynanıyor...

SAYFA SÜREKLİ GÜNCELLENMEKTEDİR, TIKLAYIN

3 İSPANYA DEPLASMANINDA GALİBİYET ÇIKMADI

Fenerbahçe, Euroleague'deki son 3 maçını İspanya deplasmanında yaptı. Sırasıyla Barcelona, Baskonia ve Real Madrid deplasmanlarından galibiyet çıkaramayan Fenerbahçe bu kez bir İspanyol takımını konuk ettiği maçı kazanmak istiyor.

Fenerbahçe Euroleague'de bu sezon çıktığı 10 maçın 4'ünü kazanıp 6'sını kaybetmişti.



SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için