CANLI: Fenerbahçe - Tirana

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları kapsamında özel maçta Tirana ile karşı karşıya geliyor.
Fenerbahçe'nin 11'i şu şekilde: Ertuğrul, Osayi, Lemos, Serdar, Novak, Gustavo, Mert Hakan, İrfan, Bruma, Lincoln, Berisha.
Sarı-lacivertliler, ilk hazırlık maçında Kuzey Makedonya temsilcisi FC Shkupi ile 2-2 berabere kalmıştı.
İKİNCİ YARI
FENERBAHÇE: 3
TIRANA: 0
9' BERISHA, 53' NOVAK, 84' PELKAS
Fenerbahçe'nin 11'i şu şekilde: Ertuğrul, Osayi, Lemos, Serdar, Novak, Gustavo, Mert Hakan, İrfan, Bruma, Lincoln, Berisha.
Sarı-lacivertliler, ilk hazırlık maçında Kuzey Makedonya temsilcisi FC Shkupi ile 2-2 berabere kalmıştı.
İKİNCİ YARI
FENERBAHÇE: 3
TIRANA: 0
9' BERISHA, 53' NOVAK, 84' PELKAS
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