CANLI: Fenerbahçe - Tirana

Fenerbahçe, hazırlık karşılaşmasında Tirana ile karşı karşıya geliyor.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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CANLI: Fenerbahçe - Tirana
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25 Haziran 2022 18:00
Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları kapsamında özel maçta Tirana ile karşı karşıya geliyor.

Fenerbahçe'nin 11'i şu şekilde: Ertuğrul, Osayi, Lemos, Serdar, Novak, Gustavo, Mert Hakan, İrfan, Bruma, Lincoln, Berisha.

Sarı-lacivertliler, ilk hazırlık maçında Kuzey Makedonya temsilcisi FC Shkupi ile 2-2 berabere kalmıştı.

İKİNCİ YARI

FENERBAHÇE: 3
TIRANA: 0

9' BERISHA, 53' NOVAK, 84' PELKAS

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