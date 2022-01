CANLI: Beşiktaş'ta basın toplantısı

Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi, Önder Karaveli ve Ceyhun Kazancı basın toplantısı düzenliyor.

Canlı olarak aktarıyoruz..."Vefat eden değerli sporcumuz Ahmet Çalık, rahmetli nur içinde yatsın. Mekanı cennet olsun. Ailesine sabırlar diliyorum.""Her şeyin açıklandığı bir kongre yaşandı. Şeffaf olmaya devam edeceğiz. Mali genel kurul, sunulan KPMG raporuyla bir milat olmuştur. Türk futbolunun bu tür raporlarla desteklenmesini, varsa bir şeylerin ortaya çıkmasını, çıkacak diye yönetenlerin daha dikkatli olmasını istediğimizi buradan da söylemek istiyorum. O gün de yapmak istediğimiz buydu. Bu, kimseyle bir hesap görme olayı değildir. Seçim taahhüdümüzdü. Camiamızın neden geciktiğini sorduğu, ısrarla talep ettiği bir rapor olmuştur.""Sonuna kadar devam edeceğimizi, Türk adaletine güvendiğimizi, gerekli değerlendirmeyi yapacaklarını, sonuna kadar takipçisi olacağımızı arz etmek istiyorum. Beşiktaş'ın geleceği bundan çok fayda sağlayacağına inanıyorum.""Pandemi şartlarında, çok sevdiğimiz taraftarımızdan uzak olmamıza rağmen kazanmış olduğumuz bir sezonda 3 kupa var. Bu, camiamızın tarihinde bir ilktir. Yönetim, teknik kadro ve takım olarak gururluyuz. Camiamıza hayırlı uğurlu olsun. Bunun da benim için ayrıca tarihte bir gurur kaynağı olarak önem ifade ettiğini, ailemle bu gururu ölene kadar yaşayacağımı belirtmek istiyorum. Bu bir ekip işiydi. Ekip olarak başardık. Her ne kadar insanlar 1-2 kişiye mal etmeye çalışsa da ekip işi olduğunu, başkan, yönetim, hocalar, futbolcular herkesin alın teri olduğunu ifade etmek istiyorum. Kadınlarımızın da almış olduğu kupayı eklersek 4 kupa müzede.""Geldiğimizdeki durum ortadaydı. Üstüne gelen pandemi ve üstüne gelen herkesin 'yapamaz' dediği Beşiktaş erkek ve kadın futbol takımlarının kazandığı kupalar. Tarihte ve müzede yerlerini almıştır. Bu gerçeği kimse değiştiremeyecektir. Yazmayla çizmeyle, birilerine mal edip birilerine mal etmeme gibi fuzuli davranışlarla hiçbir şey değiştiremeyecektir. Bu 4 kupa Beşiktaş'ın hakkıydı.""Son dönemdeki en önemli konulardan biri hakemler. Özellikle belirtmek istediğim konu şu. Sıkıntılı bir süreç hala devam ediyor. Geçenlerde yapmış olduğum açıklamalardan dolayı, ceza aldığımı kamuoyu biliyor. Derdimizi nasıl izah edeceğiz, onu da bulmakta bazen zorlanıyorum."Ceza almak Türk spor kamuoyunda başkan olarak hoş bir şey değil. Ceza yöntemiyle susturuluyorsak, ceza yöntemiyle işini ciddiyetsiz yapan hakemlerin de cezalandırılması gerektiğine inanıyorum. Mükafat var, ceza yok böyle olmaz. Laf olsun torba olsun diye bir maç ceza verip, ertesi maç onore ediyorsanız bu kamuoyunu uyutmaktan başka bir şey anlamına gelmez. Hakem arkadaş bir hata işlemişse cezası gerektiği kadar olmalı. Azıcık ucundan, orasından, burasından, millet kandırılsın diye ceza verilmez. Verirseniz sonuçlar kötü olmaya devam eder. Ben de biliyorum TFF Başkanı'nın, yönetim kurulunun, Servet Yardımcı'nın, MHK'de Ferhat Başkanımızın son derece iyi niyetli olduğunu ve sıkıntılı bir süreci toparlamaya çalıştığını...""Kulüpler Birliği Başkanı'yken başlatmış olduğum talepler, şu anda MHK ve TFF tarafından çalışılmakta. Yapılan çalışmalardan aldığım algı önümüzdeki seneden sonra hakemler konusunda sıkıntı olmayacağından şüphem yok.""Önümüzdeki seneleri kurtaracağız derken bu seneyi önemi yok gibi tavır ve davranış hissetmekteyim. Bu kadar emek ve alınterine, bugünü yakıyoruz gibi bir tavır olmamalı.""İşin ilginç tarafı şu. Fenerbahçe başkanımız konuşuyor, Galatasaray başkanımız konuşuyor, ben konuşuyorum, herkes konuşuyor. Herkes hakemlerden şikayet ederken, anlayamadığım bir şey var. Bu işten kim menfaatleniyor? Sonuç itibarıyla menfaatlenen birileri varsa, onlar çıkacak diyecek ki 'Biz böyle bir şey istemiyoruz, yakıştıramıyoruz' demeleri, reddetmeliler. Onların da bu iyi niyetlerinden şüphem yok.""Ceyhun Kazancı sportif direktörümüz oldu. Kendisine çok güveniyorum. Kendisi Galatasaray Lisesi mezunu. Elbette bir liseden mezun olacaktı. Galatasaray Lisesi'nde okuyup Beşiktaşlı kalabilmek zordur. Başardığın için teşekkür ediyorum. Bu eleştiriler gereksiz""Hakemlerin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Adaletin dağıtıldığı yer sahada hakem uygulamalarıdır. Adına hata dediğimiz, hakemlerin göremediği ve bazı şeyleri yapamadığını kabullenmiş olmaya karşılık bir VAR hakemliği müessesi tesis edildi. VAR hakeminin 'Görmedim' deme şansı yok. Sahadaki hakemin hata yaptığını kabul edersiniz ama VAR hakemi hata yapıyorsa kasıtlı yapıyordur.""VAR hakeminin aynı zamanda orta hakem olmaması gerektiğini söyledim. Genç arkadaşlara düdük verilsin dedik. Bazı maçlarda hakemlerimize baskı oluyor, derbilerde yabancı hakem olsun dedik. Bazı arkadaşlar bu nedenle Beşiktaş'a zarar mı vermeye çalışıyor. Bazı arkadaşların, yürüyen düzene karşı isyan etmelerine isyan eden bir grup var. Bunları bulup çıkaracaklar. Bunların kendilerine zarar vermesine engel olacaklar. Aksi halde bu müessesenin sağlıklı çalışmasını başaramayacaklar. Bu saatten sonra her türlü hatanın şiddetle karşısında, gerekiyorsa 1 yıl cezaysa 1 yıl, yöneticilikten men bile olsam beni susturamaycaklar. Buradan sonra artık sadece Beşiktaş'a değil, kimseye yapmamaları gerektiğini, birilerini kollamak adına birilerini yakmamaları gerektiğini hakem kardeşlerime buradan ifade ediyorum.""Önder Karaveli teknik direktörümüzdür... Günlerdir Beşiktaş'ın hocası Önder Karaveli diyorum ama sürekli, 'Beşiktaş'ın hocası kim olacak?' şeklinde soru soruyorlar. Bu sorulara artık bir son verin, rica ediyorum. Teknik direktörümüz Önder Karaveli'dir.""Beşiktaş artık altyapıya önem veren, özkaynaklarıyla beslenen bir projeyi başlatmıştır. Hocamızla beraber başlattık bunu. Mehmet Ekşi Hocamızla bunu ifade ettik. Rize'de çıkan 9 çocuğumuzun yanında 9 tane daha geride onlar kadar iyi çocuğumuz olduğunu söylüyorum. Hocam da teyit edecektir. Bu projenin meyve vermeye başladığını, Beşiktaş'ın ekonomik olarak bu meyvelerden fayda sağlayacaktır. Rize maçında bunu ispatladık. Daha da iyi olacağız.""Önder Karaveli büyük projenin parçası olacaktır. Bu proje özkaynak, altyapı, Beşiktaş'ın ekonomik anlamda düzeleceği tarzda futbolcu yetiştirmek, üretmek olacağı, birinci önceliğimizin bu olduğu, ektiğimizi meyveleri topladığımızı müjdelemek istiyorum.""Altyapıdaki bu gelişmelerin, sağlanan performansın sahipleri çok çıkıyor. Altyapıda dünya kadar çocuk yetiştirebilirsiniz ama onlara kendini gösterme şansını vermek ayrı bir meziyet ve kararlılık işidir. Bunu yapan hocaya, sportif direktöre, yönetime, başkana Beşiktaş camiası sahip çıkmalı, sabır göstermelidir.""Yalandan yere klavye müptezelleri var. Hiçbiri Sergen hocayı akıllarına getirmemiş. Sergen hocayı biz getirdiğimizde, şampiyon olduğumuzda, onu da bize mal etmeyen arkadaşlara sesleniyorum; eğer genel kurul üyesiyseniz gelin orada konuşun.""Bu saatten sonra genel kurulda konuşma hakkı olup da konuşmayan klavye müptezellerini bu saatten sonra kaale almayacağım.""Altyapıda artık tesisleşmek gerekiyor. Müjde veriyorum. Altyapıdaki arkadaşlarımızın birkaç ay içerisinde, proje yazıldı çizildi başlıyoruz, daha sağlıklı imkanlarda çalışabilecekleri yer tesis edeceğiz. Hocayı bulduk, sportif direktörü bulduk ama sahayı yapamazsak bu iş olmayacak. Bu da başkan ve yönetim kurulu olarak bizim işimiz.""22 yıllık bir Beşiktaş kongre üyesiyim. Tribünlerden geldim. Futbolla ilintim çok farklı mertebelerde oldu. Menajerlik, pazarlama, satış, stadyum. Bir kulübün gelir elde ettiği tüm bölümlerde bulundum. Birçok kulübü tanıdım. Türk futbolunda sorunları birebir gören ve analiz eden biriyim. Geldiğimiz noktada işin teknik tarafı bizim haddimize değil. İşin taktik tarafına bakmak haddimiz değil. Önemli olan hocamızın, oyuncularımızın, kulübümüzün futbol tarafının en sağlıklı şekilde yürüyeceği yapıyı oluşturabilmek.""Başlangıcı söylenmiş ama devamı getirilmemiş, birçok kulüpte yaşanmış bir proje bu. Tesisleşme önemli bir adım.""Oyuncu yetişiyor Türkiye'de, oyuncu var. Önemli olan nokta oyunculara doğru yolu doğru zamanda açmak. Gelişimlerini hem saha içi hem saha dışı en doğru şekilde yönetebilmek. Çok fazla yıldız geldi, çok fazla yıldız geçti. Pazar günü Emirhan İlkhan'la tanıştı Türk futbol camiası. Önemli olan onu kariyerinin sonuna kadar hep orada tutabilmek, kaybolan bir yıldız haline getirmemek.""Altyapıdan çıkan her oyuncu Beşiktaş'ta oynayacak diye bir şey yok. Ancak önemli olan nokta olabilecek oyunculara doğru emeği doğru şekilde vermek.""Uzun süredir Önder hocamızla tartıştığımız projemiz, altyapı koordinasyon projesinin ana fikri, altyapıdan çıkan oyuncuların doğru entegrasyonu. Tesadüfen değil, yetenek kırıntısı olan her oyuncuyu A takıma kazandırmak. Bu, bir günde olacak şey değil.""U19 takımımızı biraz ayrı tutacağız. Altyapılardan oraya geçiş kıdemle gelinmeyecek. Beşiktaş U19 takımında oynamak kolay değil. Ön elemeden geçmeli. A takıma geçmek için de ayrı bir sınavdan geçmeli. Her oyuncuyla alakalı 5 senelik kariyer planı yapmamız gerekiyor.""Önder hocamız, bu büyük projemizde her daim işin merkezinde olacak.""Türkiye'de kulüplerin ekonomik durumları malum.Üreten, geliştiren, onlara yol açan, Avrupa'nın önemli kulüplerine ve liglerine bu oyuncuları pazarlayan, onlar gittiği anda sonrasında o oyuncuların yerine en doğru oyuncuları getirecek oyuncular çıkaran bir sistem geliştirmemiz gerekiyor. Birkaç yıldız yetiştirsiniz ama gönderdiğinizde arkadan gelecek oyuncunun hazırlığını yapmalısınız. Bu bir çark.""Sadece altyapı projesi değil yapıyor olduğumuz şeyler. Atletik performans departmanını kuruyoruz. Bu departman, her daim bizimle olacak.Oyuncu izlerken sadece göz değil, işin analiz ve istatistik kısmını göz ardı etmemiz mümkün değil. Bu sistemi de yürürlüğe sokuyor olacağız. Beşiktaş'ın sokağa atılacak tek bir kuruşu yok.""Ahmet Çalık'ı duyduktan sonra değerli arkadaşım İlhan Palut hocamı aradım. Hocam telefonu açamadı, açamadığı için o kadar mutlu oldum ki çünkü ne söyleyeceğimi bilmiyordum. Akşam üzeri konuştuk, aynı cümleleri ona da söyledim. 'Hocam ne söyleyeceğimi bilemiyorum, acımı ailesiyle paylaşmanızı istiyorum' dedim. Hepimizin çocukları var. Çok zor bir sınav, ailesi için çok zor bir sınav. Ahmet Çalık'ı Gençlerbirliği'nden, genç milli takımlardan beri izliyorum, takip ediyordum. Üzüntüm biraz daha fazla oldu. Ailesine sabırlar diliyorum. Konuştukça bu konu, beni başka yere götürür.""Geçen sene yaz tatilinde, İskenderun'da çok sevdiğim bir oyuncumu ziyaret etmiştim. 2-3 gün orada konuştuğum biri, ayrılacağım gün 'Önder Hocam, bence siz Türk futbolunun terli formasısınız' demiştim. Duyduğum anda beni acayip hale soktu, çok etkiledi. Onun bu inancı, bende de başka bir inanç oluşturdu. Benimkisi Türk futbolu, Türk gençleri için adanmış bir hayattı. Bundan vazgeçmedim, vazgeçmem. Beni bugünlere getiren, bana futbolculuk şansı veren, antrenör olma şansını tanıyan Beşiktaş için de adanmış hayatım var. Bunu söylemekten gurur, onur duyuyorum. Beni bu hale Beşiktaş özkaynak düzeni getirdi.""Adını ne koyarsanız koyun, adı Beşiktaş özkaynak düzenidir. Nefes aldığım sürece adı da Beşiktaş özkaynak düzeni olarak devam edecektir. 1975 yılında Serpil Hamdi Tüzün hocanın kurduğu, geliştirdiği, beraber çalıştığı hocalarla büyüttüğü Beşiktaş özkaynak düzeninin yetiştirdiği biri olarak gurur duyuyorum.""Bu sene Azerbaycan'da çalışırken Mehmet Ekşi hocamla konuştum. Başkanımızın toplantısından sonra bana ulaşıp size güveniyorum demişti. Beraber çalışma sözünü vermiştim. Türkiye'ye dönünce Beşiktaş'a dönme sözü vermiştim. Döndüğümde de sözümü tuttum. Başka şeyler olmasına rağmen Beşiktaş özkaynak düzeninde çalışmaya devam ettim.""Daha önce de söyledim, Beşiktaş U19 takımı, A takıma en yakın takım olduğu için, o takımın başında bana görev veren, bana inanan Sergen Yalçın hocamdır. Görevde olduğu sürece bize her konuda son derece yardımcı ve destekçi oldu. Ona teşekkür ediyorum.""Onunla aynı sahadaydım Şeref Stadı'nda başlayan, Fulya'da devam eden süreçte. Onunla aynı sahada olmak büyük keyifti. Ülkenin üzerinde bir oyuncuydu. Dünya üzerinde görmediğim tarzda biriydi. Onunla çalışmak da keyifliydi.""Ben Beşiktaş'a 10 yaşında, Şeref Stadı'nda 1984'te başladım. Oradaki Beşiktaş'ı da yaşadım, sahip olduklarını da, olmadıklarını da. A takım soyunma odası saray odalarından biriydi. Sarayın odasına girdiğimde neredeyse nefesim kesilecekti heyecandan. Başka bir ortamdı. Bizim altyapıdaki soyunma odamızdan daha farklı bir odaydı o saraydaki oda."