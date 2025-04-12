CANLI | Beşiktaş Divan Kurulu Toplantısı

Beşiktaş Kulübünün 2025 yılı 1. olağan divan kurulu toplantısı, gerçekleştiriliyor.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
ICEC İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı-Anadolu Oditoryumu'nda yapılan divan kurulu saat 10.30'da başladı.
GELİŞMELERİ AN BE AN AKTARIYORUZ
BEŞİKTAŞ'IN TOPLAM BORCU AÇIKLANDI
11:16 Beşiktaş'ın toplam borcu, 15 milyar 65 milyon 312 bin 308 TL olarak açıklandı.
YAMANTÜRK: "SENİ MEZARA KADAR KOVALAYACAĞIM"
11.02 Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk: "Çok tatsız bir başlangıç oldu. Beşiktaş'a yakışmayacağı için bu işin burada üzerine çok gitmiyorum. Bizim kültürümüzde, Beşiktaş'ın kültüründe düşene vurmamak var. Ancak, alıp da gidene, kaçıp da gidene mezara kadar kovalamak da var. İster yanına Polonya Cumhurbaşkanı'nı, ister Katar Emiri'ni alsın, aha ahdım olsun mezara kadar kovalayacağım"
DİVAN KURULU GERGİN BAŞLADI
10.30 Beşiktaş'ın eski başkanı Hasan Arat, Divan Kurulu toplantısına katılım sağladı. Uzun süredir sessizliğini koruyan ve konuşma yapmayı planlayan Arat, ICEC İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı-Anadolu Oditoryumu'na toplantıdan 15 dakika önce geldi. Arat'ın salona girmesi sonrası nedeni henüz bilinmeyen bir sebepten ötürü Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk ile arasında gerginlik yaşandı. Hasan Arat'ın 'Utanmaz adam' dediği, Yamantürk'ün ise 'Utanmaz sensin' diyerek cevap verdiği duyuldu.
İZLE | BEŞİKTAŞ DİVAN KURULU TOPLANTISI
ICEC İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı-Anadolu Oditoryumu'nda yapılan divan kurulu saat 10.30'da başladı.
GELİŞMELERİ AN BE AN AKTARIYORUZ
BEŞİKTAŞ'IN TOPLAM BORCU AÇIKLANDI
11:16 Beşiktaş'ın toplam borcu, 15 milyar 65 milyon 312 bin 308 TL olarak açıklandı.
YAMANTÜRK: "SENİ MEZARA KADAR KOVALAYACAĞIM"
11.02 Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk: "Çok tatsız bir başlangıç oldu. Beşiktaş'a yakışmayacağı için bu işin burada üzerine çok gitmiyorum. Bizim kültürümüzde, Beşiktaş'ın kültüründe düşene vurmamak var. Ancak, alıp da gidene, kaçıp da gidene mezara kadar kovalamak da var. İster yanına Polonya Cumhurbaşkanı'nı, ister Katar Emiri'ni alsın, aha ahdım olsun mezara kadar kovalayacağım"
DİVAN KURULU GERGİN BAŞLADI
10.30 Beşiktaş'ın eski başkanı Hasan Arat, Divan Kurulu toplantısına katılım sağladı. Uzun süredir sessizliğini koruyan ve konuşma yapmayı planlayan Arat, ICEC İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı-Anadolu Oditoryumu'na toplantıdan 15 dakika önce geldi. Arat'ın salona girmesi sonrası nedeni henüz bilinmeyen bir sebepten ötürü Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk ile arasında gerginlik yaşandı. Hasan Arat'ın 'Utanmaz adam' dediği, Yamantürk'ün ise 'Utanmaz sensin' diyerek cevap verdiği duyuldu.
İZLE | BEŞİKTAŞ DİVAN KURULU TOPLANTISI