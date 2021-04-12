Caner Erkin: "Takıma gölge düşürmeye kalkmayın"

Fenerbahçe'de Caner Erkin, Gaziantep FK maçının ardından küfür iddialarına yanıt verdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Caner Erkin: 'Takıma gölge düşürmeye kalkmayın'
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12 Nisan 2021 22:45
Fenerbahçe'nin tecrübeli isimlerinden Caner Erkin, Gaziantep FK'yı 3-1 yendikleri maçta attıkları 2. golden sonra gol sevincine gelen Altay Bayındır'a küfürlü bir ifade kullandığı yönündeki iddiaların üzerine bir açıklama yaptı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Caner, "Benim üzerimden takıma gölge düşürmeye çalışmayın. Ayrıca Altay'ım sen biliyorsun kime ne dediğimi, aramızda" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'nin Gaziantep FK'dan yediği golde barajın arkasında yatan Pelkas'ı da Altay Bayındır'ın değil Caner'in kaldırdığı belirtilmişti.



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