Can Öncü, Dünya Supersport'ta podyumu istiyor

Dünya Supersport Şampiyonası'nda mücadele eden milli motosikletçi Can Öncü, güvendiği yeni motoruyla pistlerin tozunu attırmak istiyor.



Can, Puccetti Kawasaki takımıyla geçen sezonu 92 puanla 12. sırada tamamladı. Sezon bitiminde yeni takımı Evan Bros Yamaha Racing ile anlaşan Can, hazırlıklarını Sakarya'da Türkiye Motosiklet Federasyonu Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu yönetiminde sürdürüyor.



Yeni motosikletiyle 12 Ocak'ta sezon öncesi testlere başlayacak Can, AA muhabirine, sezon bittikten sonra yaptığı çalışmalarda kendini çok iyi geliştirdiğini, bunun faydasını motora bindiğinde göreceğini söyledi.



Can, yeni sezon için çok heyecanlı olduğunu dile getirerek, yeni motoruyla yarışmadan önce Sofuoğlu ile antrenman yapmasının kendisi açısından çok büyük şans olacağını ifade etti.



Yeni motosikleti hakkında bilgiler veren milli sporcu, şunları kaydetti:



"Kawasaki'den sonra geçen yıl 2 gün boyunca yeni motora binme fırsatım olmuştu. Yarım gün bindikten sonra direkt Kawasaki'de yaptığım dereceden daha hızlı derece yaptım. Motor çok daha güçlü, daha rahat kullanabiliyordum. Uzun yarışta konfor veriyor, lastik daha çabuk bitmiyor, o yüzden daha rahat. Tabii ki 1-2 günde buna karar veremem, daha çok binmem gerekiyor. Pazar günü gittiğimde 1 hafta pistte sürüp farkı daha iyi anlayacağız."



"Fren ya da kapışma konusunda bizim kadar güçlü fazla pilot yok"



Kenan Sofuoğlu Pisti'nde her gün antrenman yaptığını belirten Can, idmanların güzel geçtiğini diğer sporcularla birlikte çalışmalarının kendilerini geliştirdiğini söyledi.



Can, antrenmanlarda daha hızlı olanın yavaş kalanı sürekli geliştirdiğinden bahsederek, "Bu imkan başka kimsenin elinde yok. Sadece Türk pilotlarda var. Fren ya da kapışma konusunda bizim kadar güçlü fazla pilot yok. Çünkü Kenan ağabeyin tecrübesiyle çok fazla şey öğrendik ve her gün öğrenmeye devam ediyoruz. Buranın bize kattığı şey çok fazla, onları da yarış pistinde gösteriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



Sezon boyunca hedefinin podyum yapmak olduğuna değinen Can, "Elimden geleni yapacağım ama eğlenmek istiyorum. Kawasaki'de son bir kaç yıldır eğlenemiyordum, bu motora biner binmez eğlenmeye başladım. Zaten benim hayalim olan takımdı ve nasip oldu, o yüzden çok mutluyum. Zaman ve motor olarak da çok iyi derecelerde, çok iyi performanslı motora sahibim. O yüzden ilk yarışa gidip podyum yapmayı ve önümüzdeki yarışların hepsini olabildiğince iyi bitirmeyi hedefliyorum." diyerek sözlerini tamamladı.