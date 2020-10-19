Çağlar Söyüncü depremi; 3 ay yok

Leicester City menajeri Brendan Rodgers, Çağlar Söyüncü'nün 3 ay sahalardan uzak kalacağını açıkladı

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Çağlar Söyüncü depremi; 3 ay yok
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19 Ekim 2020 00:09
Leicester City'de forma giyen A Milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü, sakatlığı nedeniyle 3-4 ay sahalardan uzak kalacak.

Aston Villa'ya 1-0 yenildikleri maçın ardından açıklamalarda bulunan Leicester City menajeri Brendan Rodgers, "Çağlar Söyüncü'nün bir sakatlığı var ve en iyi ihtimalle 3 ay bizimle beraber olamayacak" dedi.



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