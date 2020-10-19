Kevin de Bruyne'nın "Herkes, 'İyi para kazanıyorsunuz, başınızın çaresine bakın' diyor. Sakatlık dalgası geliyor, bunu görebiliyorum. Birçok oyuncu sakatlanacak" sözlerinin ardından;



😢Van Dijlk: 7-8 ay

😢Çağlar Söyüncü: 3-4 ay pic.twitter.com/XZx5dSd74g



— Sporx (@sporx) October 18, 2020

Leicester City'de forma giyen A Milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü, sakatlığı nedeniyle 3-4 ay sahalardan uzak kalacak.Aston Villa'ya 1-0 yenildikleri maçın ardından açıklamalarda bulunan Leicester City menajeri Brendan Rodgers, "Çağlar Söyüncü'nün bir sakatlığı var ve en iyi ihtimalle 3 ay bizimle beraber olamayacak" dedi.