İLGİLİ VİDEO

Altınordu Kulübü Başkanı Seyit Mehmet Özkan, kadrolarında yer alan kaleciler Erce Kardeşler, Berke Özer ve orta saha oyuncusu Barış Alıcı'nın Avrupa'ya transfer olabileceğini belirtti.Sabah gazetesi tarafından The Grand Tarabya Otel'de gerçekleştirilen Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu'nda konuşan Özkan, genç oyunculara güvenmeye ve imkan sağlamaya devam edeceklerini belirterek, "Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder'i Türk ve Avrupa futboluna kazandırdık. Yeni hedeflerimiz var. Yarın Freiburg maçı için Almanya'ya, pazar günü de İngiltere'ye Chelsea karşılaşmasını takip etmeye gideceğim. Her ikisine de futbolcu satmaya gidiyorum." ifadelerini kullandı.Türkiye'nin dünya futbol pazarında yer almasının evrensel olmasıyla bağlantılı olduğunu vurgulayan Seyit Mehmet Özkan, "Geçen sezon başında Freiburg'a sattığımız Çağlar Söyüncü, Arsenal'e transfer olmak üzere. O transferden de gelir elde edeceğiz. Arsenal, bizden Çağlar'ın datalarını istiyor. Hazırladık. Evrensel olmayan milliyetçi olamaz. Erce, Berke ve Barış Alıcı'yı satma görüşmelerimiz devam ediyor. Bu 3 oyuncudan 2'sini satabilirsek, gelecek sezon kimseye muhtaç olmadan bütçemizi götüreceğiz." dedi.Türkiye'deki genç oyunculara 11 yıl önce yatırım yapma kararı aldıklarını ve şimdi bunun karşılığını almaya başladıklarını aktaran Özkan, sözlerine şöyle devam etti:"Süper Lig'e çıkmayacağız. Yabancı oyuncu oynatmamaya devam edeceğiz. Almanya altyapıya 1 milyar avro para harcadı. Almanya Birinci Futbol Ligi'ndeki (Bundesliga) oyuncuların yüzde 65'i yerlilerden kurulu. Bu, çok önemli. Galatasaray-Beşiktaş maçında ise sahada Türk oyuncu sadece Gökhan Gönül vardı. Aklımızı başımıza alalım. Kulüplerin bütçelerinin yüzde 10-15'ini altyapıya ayrımaları gerek. Asgari ücret ödediğimiz antrenörden oyuncu yetiştirmesini bekleyemeyiz. Bu böyle gitmez. Futbolcu çiftlikleri kurmamız lazım. Ülkede stoper yetişmiyor. Akademide stoper antrenörü istihdam ediyoruz. Bunu forvette denedik. Şu an oyuncularımızın son vuruşlarında yüzde 20-25 artış var. Çok çalışacağız."Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın altyapıdan A takıma çok oyuncu çıkarmasını beklememeleri gerektiğini ifade eden Seyit Mehmet Özkan, "Üç büyükler bizim göz bebeğimiz. Onların altyapıda mucizeler yaratmasını beklemeyin. Kolay değil. Onları ayrı bir yere koyuyorum. Avrupa'da en fazla gelir elde eden kulüpler sıralamasında ilk 30'da yoklar. Bu iyi değil. Daha çok gelir elde etmemiz lazım. Üç büyükler dışındaki diğer kulüplerin yetiştirici kimliğinin olması lazım." diye konuştu.Avrupa'da birçok kulüp tarafından takip edildiklerini vurgulayan Özkan, "12 yıllık bir master planımız var. 3 yılda bir, takım fotoğraflarını yüzde yüz değişecek şekilde planlama yapıyoruz. Fırsat buldukça gençlerimizi turnuvalara çıkarıyoruz. 2020'li yıllarda Süper Lig'e çıkmayı hedefliyoruz. Daha önce çıkarsak da parayı alıp tekrar düşeceğiz." şeklinde görüş belirtti.