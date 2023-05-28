Cadiz; Celta Vigo'yu yendi, avantajı kaptı

İspanya La Liga'nın 37. haftasında Sergio Gonzalez'in ekibi Cadiz ile Carlos Carvalhal'ın yönetimindeki Celta Vigo karşı karşıya geldi.
Nuevo Mirandilla Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Cadiz 1-0 kazanırken galibiyet golü 53. dakikada Ruben Sobrino'dan geldi.
Bu sonuçla birlikte 41 puana ulaşan Cadiz ligi 13. sıraya yükselirken, Celta Vigo 40 puanla 17. sırada yer aldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Cadiz deplasmanda Elche'ye konuk olurken, Celta Vigo evinde Barcelona'yı ağırlayacak.
Nuevo Mirandilla Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Cadiz 1-0 kazanırken galibiyet golü 53. dakikada Ruben Sobrino'dan geldi.
Bu sonuçla birlikte 41 puana ulaşan Cadiz ligi 13. sıraya yükselirken, Celta Vigo 40 puanla 17. sırada yer aldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Cadiz deplasmanda Elche'ye konuk olurken, Celta Vigo evinde Barcelona'yı ağırlayacak.