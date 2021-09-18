Cadiz Celta Vigo'yu 87 isabetli pasla mağlup etti

İspanya La Liga'nın 5. haftasında oynanan Celta Vigo - Cadiz maçında eşine az rastlanır bir istatistik yakalandı.



Karşılaşmayı 2-1 kazanan Cadiz, maçın neredeyse tamamında savunmasından çıkmazken toplam 193 pas yaptı, bunların sadece 87'sini isabetli olarak gerçekleştirerek dikkat çekti.



Maçı yüzde 22 topla oynama oranıyla tamamlayan Cadiz, rakibi karşısındaki gollerinin ilkini 38'de serbest vuruştan gelen topu Lozano'nun kafasıyla, ikinci golünü ise 43'te penaltı vuruşundan seken topu tamamlayan Espino'nun ayağından buldu.



64. dakikada Santi Mina'nın golüyle umutlanan Celta Vigo ise maçı yüzde 78 topla oynama oranı, 682 pas girişimi ve 566 isabetli pasla tamamladı ancak puan almayı başaramadı.



Öte yandan Celta Vigo'da Milli oyuncumuz Okay Yokuşlu maçı yedek kulübesinde tamamladı.



