CABRAL TRANSFERİ KARARA BAĞLANACAK

BİRÇOK MEVKİDE OYNAYABİLİYOR

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

GELECEĞİ HAKKINDA CABRAL NE DEDİ?

Spor Toto Süper Lig'de yeni sezonda şampiyonluk parolasıyla mücadele edecek Beşiktaş'ta gözler Jovane Cabral'a çevrildi. Siyah-beyazlıların gündemindeki Cabral ile ilgili önümüzdeki hafta son derece kritik olacak.24 yaşındaki futbolcunun Sporting Lizbon ile sözleşmesi gelecek sezon sona erecek. Valerien Ismael'in kadroda görmek istediği futbolcu için Beşiktaş önümüzdeki hafta yeni teklifle Portekiz ekibinin kapısını çalacak. Transfer önümüzdeki hafta karara bağlanacak.2018 yılından beri Portekiz ekibinin formasını giyen Cabral için Beşiktaş, 3 milyon Euro olan teklifi yükselme kararı aldı. Sol kanatta forma giyen Cabral, sağ kanat ve forvet pozisyonunda görev yapabiliyor.Cabral geçen sezon yarım sezonluğuna İtalya'nın iddialı takımlarından Lazio'ya kiralanmıştı. Geçen sezon 21 karşılaşmada forma giyen genç yetenek 4 gol atarken 1 asist yaptı.Cabral, "Sporting ile sözleşmem devam ediyor. Kulüp ne yapmak istiyorsa, ben saygı duymaya hazırım. Kafamın içinde iyi bir profesyonel futbolcu olma düşüncesi var. Önemli olan şey, her sezon kendini geliştirmek." ifadelerini kullandı.