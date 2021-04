Ç.Rize Başkanı Kartal: 'Beşiktaş'a yenilmeyiz'

Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, Beşiktaş ile oynayacakları kritik maçtan önce Beyaz TV'den Devrim Zengi'ye özel bir röportaj verdi.



YENERSEK LİG KARIŞIR



"Çok önemli bir maç, ligin aşağısı karışık. Beşiktaş'ı yenersek ligin üstü de karışık gibi gözüküyor. İnşallah iyi olan kazanır"



NORMAL PRİM VERECEĞİM



"Prim normal. Şu ana kadar vermiş olduğum primler gibi devam edeceğim. Farklı bir prim vermeyi düşünmüyorum şu anda"



HAKEMLER BAZEN SAPITIYOR



"Hakemler sahaya ilk çıktıklarında kesinlikle adil bir maç yönetmek için çıkıyorlar ama sahanın içerisindeki olaylardan da mı etkileniyorlar bilemiyorum, bazen sapıtıyor. İnşallah Abdülkadir Bitigen de bu maçı iyi yönetir."



BİZ DE GARANTİDE DEĞİLİZ



"Bu tip maçların bize denk gelmesi iyidir. Beşiktaş için çok önemli bir maç, bizim için de önemli. Biz de daha ligde garantiye alamadık"



KADRODA ROTASYON YAPMADIK



"Gençlerbirliği maçında Boldrin yoktu, o da sakattı. Onun dışında da kadromuzda öyle bir değişiklik yoktu, neticede Remy oynadı maçta. Bazı şeyler söylenir, bunun karşısına geçemeyiz ama biz doğru bildiğimizi yapacağız"



BÜLENT UYGUN



"Bülent Uygun eskiden Fenerbahçeli olabilir, bu bir şeyi değiştirmez. Oynayacak olan çocuklardır, hoca her maçta motive ediyor ve her maçı kazanmak için mücadele ediyor. Bundan en ufak bir kuşkum yok. Zaten kuşkum olacağı bir hocayla da kesinlikle çalışmam. Hiçbir problem olacağını düşünmüyorum"



KAZANMAK İÇİN OYNAYACAĞIZ



"Bir her maça kazanmak için çıkıyoruz ama nasip neyse o olur. Bizim çocuklar iyi motive olursa biz Beşiktaş'ı yeneriz diye düşünüyorum. Yukarıda da bir hareket olsun. Heyecanın olduğu yerde futbol daha cezbedicidir. Heyecanın bitmesi kötü. Bu futbola renk katar"



BU MAÇI KAYBETMEYECEĞİZ



"Biz bu maçı en azından berabere bitiririz gibi geliyor, Beşiktaş'a yenileceğimizi tahmin etmiyorum"