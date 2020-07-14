Süper Lig'de pandemi dönemi sonrası oynadığı 6 maçtan da galibiyet alamayan Göztepe'de yönetim operasyon için çalışmalra başladı. Teknik direktör İlhan Palut'un Ankaragücü maçı sonrası istifasını kabul etmeyen yönetim, sezon bitiminde genç çalıştırıcı ile yolları ayırmayı düşünüyor. Kurmaylar alternatifi de belirledi.



SEZON SONU KESİNLEŞECEK



Sarı-kırmızılı ekibin teknik direktör konusunda hedefi Aykut Kocaman oldu. Son olarak Konyaspor'u çalıştıran ve dinlenme kararı alan 55 yaşındaki deneyimli teknik adamın da İzmir ekibine sıcak baktığı bildirildi. Anlaşma olması halinde Kocaman'ın Göztepe serüveni başlayacak.



Göztepe'de Tamer Tuna'nın istifası sonrası 11. haftada takımın başına geçen İlhan Palut, 22 haftada 7 galibiyet, 6 beraberlik ve 9 yenilgi ile 1.23'lük bir puan ortalaması tutturmuştu.



4 KEZ KUPA KALDIRDI



55 yaşındaki deneyimli teknik adam Aykut Kocaman, futbolculuk kariyerinde Fenerbahçe formasıyla sayısız başarılar elde ettikten sonra teknik direktör olarak da birçok kupa kaldırdı. Fenerbahçe'de bir Süper Lig, 2 de Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşayan Kocaman, 2017 sezonunda ise Konyaspor'a tarihindeki ilk Türkiye Kupası zaferini yaşatmıştı.



