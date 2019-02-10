İSTANBUL'DA DA 12 MAÇTIR KAZANAMIYOR

Spor Toto Süper Lig'de deplasmanda Beşiktaş'a 2-0 kaybeden Bursaspor, İstanbul takımlarına karşı şanssızlığını bir kez daha kıramadı. Şu an Spor Toto Süper Lig'de mücadele veren Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Medipol Başakşehir ve Kasımpaşa'yla oynadığı maçlarda galibiyete hasret kaldı. Beşiktaş mücadelesi ile birlikte Bursaspor'un ligde yer alan İstanbul ekiplerine karşı galibiyet özlemi 24 maça çıkarken, yeşil beyazlılar bu ekiplerden Kasımpaşa'yı son olarak 25 Eylül 2016'da Bursa'da oynanan mücadelede Kasımpaşa'yı 1-0'lık skor ile yenmişti. Bu mücadelelerde 17 kez rakiplerine kaybeden yeşil beyazlılar, 7 karşılaşmada ise rakipleriyle puanları paylaştı.Bursaspor benzer bir grafiği İstanbul deplasmanlarında da sergiliyor. İstanbul'da son olarak 9 Eylül 2016'da oynanan Fenerbahçe maçında yüzü gülen ve sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrılan yeşil beyazlılar, sonraki 12 İstanbul deplasmanında galibiyet elde edemedi. Bu süreçte özellikle Bursaspor'un 10 yenilgisi dikkat çekerken, sadece 2 kez rakipleriyle puanları paylaştı. Bu sezona da 2-1'lik deplasmanda Fenerbahçe yenilgisiyle başlayan Samet Aybaba'nın öğrencileri, Galatasaray ile de deplasmanda 1-1 berabere kalmıştı.Bursaspor, 22'nci hafta sahasında oynayacağı Çaykur Rizespor maçının ardından bu kez bir başka İstanbul ekibi Medipol Başakşehir deplasmanına çıkacak.