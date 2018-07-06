Bursaspor'da Valter Birsa sesleri! Vagner Love...

, transfer çalışmaları çerçevesindetakımının Sloven orta saha oyuncusukadrosuna katmak için girişimlere başlarken,vazgeçti.Yeni sezonda güçlü bir kadro oluşturmak için çalışmalarını yürüten Bursaspor Yönetim Kurulu, İtalya Serie A takımlarından31 yaşındakitakibe aldı.teknik heyet ve oyuncu izleme ekibi ekibinin de olumlu rapor vermesinin ardından yöneticiler, deneyimli oyuncuya transfer teklifini iletti.yeşil-beyazlıların teklifini düşünmek için süre istediği öğrenildi.Bu arada, golcü arayışlarını da sürdürüyor.yöneticiler, gündemde olantransferinden yüksek maliyeti nedeniyle vazgeçme kararı aldı. Yöneticiler, teknik direktörtalebi doğrultusunda listedeki diğer golcü isimlere yöneldi.