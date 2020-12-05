Bursaspor'da bir futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'da bir futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.
Kulüpten yapılan açıklamada, tüm futbolcu, teknik ekip ve A takım personeline yapılan testler sonucunda futbol takımında bir oyuncunun test sonucunun pozitif çıktığı belirtildi.
Testi pozitif çıkan oyuncunun ev izolasyonuna alındığı ve tedavisine başlandığı da kaydedildi.
Kulüpten yapılan açıklamada, tüm futbolcu, teknik ekip ve A takım personeline yapılan testler sonucunda futbol takımında bir oyuncunun test sonucunun pozitif çıktığı belirtildi.
Testi pozitif çıkan oyuncunun ev izolasyonuna alındığı ve tedavisine başlandığı da kaydedildi.