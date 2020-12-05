Bursaspor'da bir futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'da bir futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.



Kulüpten yapılan açıklamada, tüm futbolcu, teknik ekip ve A takım personeline yapılan testler sonucunda futbol takımında bir oyuncunun test sonucunun pozitif çıktığı belirtildi.



Testi pozitif çıkan oyuncunun ev izolasyonuna alındığı ve tedavisine başlandığı da kaydedildi.



