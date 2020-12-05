Bursaspor'da bir futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'da bir futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Haber; AA
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Bursaspor'da bir futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı
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05 Aralık 2020 22:20
TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'da bir futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, tüm futbolcu, teknik ekip ve A takım personeline yapılan testler sonucunda futbol takımında bir oyuncunun test sonucunun pozitif çıktığı belirtildi.

Testi pozitif çıkan oyuncunun ev izolasyonuna alındığı ve tedavisine başlandığı da kaydedildi.



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