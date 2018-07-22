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Bursaspor'a 1.90'lık dev forvet

Bursaspor, uzun süredir görüşme halinde olduğu Lazio'nun 1.90'lık golcüsü Felipe Caicedo'da...

Bursaspor'a 1.90'lık dev forvet
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22 Temmuz 2018 11:29
Geçtiğimiz yıl hedeflerinin uzağında kalan Bursaspor, yeni sezonda iddialı bir kadro için çalışmalarını sürdürüyor.

Yeşil-beyazlılar, uzun süredir temas halinde olduğu Lazio'nun forveti Felipe Caicedo transferinde mutlu sona yaklaştı. Timsah'ın idari menajeri Altuğ Günaydın'ın İtalyan ekibinin sportif direktörü Igli Tare'yi telefonla arayarak, transferin detaylarını görüştüğü öğrenildi.

Lazio ile 2020'ye kadar sözleşmesi bulunan 1.90'lık golcüyü kiralayacak olan Bursaspor, mukaveleye 29 yaşındaki futbolcunun bonservisini alma opsiyonunu da ekleyecek.

Lazio formasıyla geçtiğimiz sezon 33 resmi maça çıkan Caicedo, bu karşılaşmalarda 6 gol attı, 3 de asist yaptı.

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