  •  
    Fernando Muslera için transfer açıklaması var!
  •  
    Transferler arka arkaya!
    Anbean BİTEN imzalar!..
  •  
    Beşiktaş'a sürpriz golcü! Negredo yerine "Karim"
  •  
    Comolli'den operasyon! Transferde 1 numarası!
  •  
    Trezeguet transfer için yönetimin de karşısında

Bursaspor, Stephane Badji'yi transfer etti

Spor Toto Süper Lig takımlarından Bursaspor, geçen sezon Kayserispor'da kiralık olarak forma giyen bonservisi Anderlecht'te olan Stephane Badji'yi kadrosuna kattı.

Kaynak: AA
Bursaspor, Stephane Badji'yi transfer etti
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
03 Temmuz 2018 13:46
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Bursaspor, geçen sezon Kayserispor'da forma giyen Senegalli orta saha oyuncusu Stephane Badji'nin transferi konusunda hem oyuncu hem de kulübü Anderlecht ile prensip anlaşmasına vardı. 

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre ilk olarak Stephane Badji ile prensipte anlaşma sağlayan yeşil-beyazlı yöneticiler, oyuncunun kulübüyle yürüttükleri görüşmelerde de sonuca ulaştı.  

Badji'nin yarın ya da perşembe günü Türkiye'ye geleceği, yapılacak sağlık kontrollerinin ardından yeşil-beyazlı takımın Afyonkarahisar kampına katılacağı bildirildi.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için