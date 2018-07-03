Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Bursaspor, geçen sezon Kayserispor'da forma giyen Senegalli orta saha oyuncusui'nin transferi konusunda hem oyuncu hem de kulübü Anderlecht ile prensip anlaşmasına vardı.AA muhabirinin aldığı bilgiye göre ilk olarak Stephane Badji ile prensipte anlaşma sağlayan yeşil-beyazlı yöneticiler, oyuncunun kulübüyle yürüttükleri görüşmelerde de sonuca ulaştı.Badji'nin yarın ya da perşembe günü Türkiye'ye geleceği, yapılacak sağlık kontrollerinin ardından yeşil-beyazlı takımın Afyonkarahisar kampına katılacağı bildirildi.