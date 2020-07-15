Bursa Büyükşehir Belediyespor, Gazmend Husaj'ı transfer etti

Voleybolda, AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Bursa Büyükşehir Belediyespor, Arnavut smaçör Gazmend Husaj ile sözleşme imzaladı.

Haber; AA
Bursa Büyükşehir Belediyespor, Gazmend Husaj'ı transfer etti
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15 Temmuz 2020 16:47
Voleybolda, AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Bursa Büyükşehir Belediyespor, Arnavut smaçör Gazmend Husaj ile sözleşme imzaladı. 

Kulüpten yapılan yazılı açıklaya göre, yeşil-beyazlılar geçen sezon Yunanistan ekibi Olympiakos forması giyen Gazmend Husaj'ı kadrosuna kattı. 

Daha önce Spor Toto ve İnegöl Belediyespor forması giyen Arnavut smaçör, Chenois Geneve, Studenti Tirana, Al-Muharraq, Qatar SC, Volley Pieacenza ve Tours VB takımlarında oynadı.

File üstünde etkinliğiyle dikkati çeken 2 metre boyundaki oyuncu, aynı zamanda Arnavutluk Milli Takımı'nın kaptanlığını üstleniyor.



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