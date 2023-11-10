Burak Yılmaz istifa etti

Beşiktaş, teknik sorumlu Burak Yılmaz'ın istifa ettiğini açıkladı.

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Burak Yılmaz istifa etti
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10 Kasım 2023 12:31
Son güncelleme 10 Kasım 2023 12:38
Beşiktaş Kulübü, teknik sorumlu Burak Yılmaz'ın görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Siyah-beyazlı takımın, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Bodo/Glimt'e 2-1 yenildiği maçta taraftarların tepkisiyle karşılaşan Burak Yılmaz, başkan Ahmet Nur Çebi'ye istifasını sundu. 

İstifanın kabul edilmesinin ardından, Beşiktaş Kulübü'nden Burak Yılmaz'ın ayrılığıyla ilgili açıklama geldi. 

İşte Beşiktaş'tan yapılan açıklama;

"Burak Yılmaz'a Emekleri İçin Teşekkür Ederiz. 10 Ekim 2023 tarihinden bu yana Futbol A Takımımızın Teknik Sorumluluğu görevini yürüten Burak Yılmaz ile yollarımız kendisinin isteği üzerine ayrılmıştır. Burak Yılmaz'a emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."

İLK TECRÜBESİNİ YAŞADI!

Sezon başında Şenol Güneş'in yardımcısı olarak Beşiktaş'ta göreve başlayan Burak Yılmaz, kariyerinin ilk antrenörlük tecrübesine siyah-beyazlı takımda adım attı.

İlerleyen süreçte Şenol Güneş'in istifası ve yönetimin olağanüstü genel kurul kararı alması üzerine teknik direktörlük görevine getirilen Burak Yılmaz, teknik direktör sıfatıyla Beşiktaş'ın başında çıktığı 6 maçta 2 galibiyet 4 mağlubiyet elde etti.

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