, teknik sorumlugörevinden istifa ettiğini açıkladı.Siyah-beyazlı takımın, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Bodo/Glimt'e 2-1 yenildiği maçta taraftarların tepkisiyle karşılaşan Burak Yılmaz, başkan Ahmet Nur Çebi'ye istifasını sundu.İstifanın kabul edilmesinin ardından, Beşiktaş Kulübü'nden Burak Yılmaz'ın ayrılığıyla ilgili açıklama geldi.İşte Beşiktaş'tan yapılan açıklama;Sezon başında Şenol Güneş'in yardımcısı olarak Beşiktaş'ta göreve başlayan Burak Yılmaz, kariyerinin ilk antrenörlük tecrübesine siyah-beyazlı takımda adım attı.İlerleyen süreçte Şenol Güneş'in istifası ve yönetimin olağanüstü genel kurul kararı alması üzerine teknik direktörlük görevine getirilen Burak Yılmaz, teknik direktör sıfatıyla Beşiktaş'ın başında çıktığı 6 maçta 2 galibiyet 4 mağlubiyet elde etti.