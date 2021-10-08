Burak Yılmaz büyük tepki çekti

A Milli Takımımızın Norveç ile oynadığı maçın ilk yarısında yaşanan bir pozisyon dikkat çekti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Burak Yılmaz büyük tepki çekti
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08 Ekim 2021 22:29
A Milli Takım'ın Norveç ile oynadığı karşılaşmanın ilk yarısında, Burak Yılmaz'ın pozisyonu çok konuşulurken, milli futbolcu tepkilere neden oldu.

Burak Yılmaz karşılaşmanın 32. dakikasında ceza sahasındaki topa koşarken, bir anda kendini yere bıraktı. Norveç savunması oyuna devam ederken, Burak Yılmaz yerden kalkmadı.

Topun dışarı çıkmasının ardından ayağa kalkan Burak Yılmaz, hakeme giderek pozisyonun penaltı olduğunu dile getirdi. Hakem Felix Brych ise pozisyonun penaltı olmadığını ve Burak Yılmaz'ın kendini yere attığını belirtti.

Burak Yılmaz'ın hücum geliştirdiğimiz sırada topa koşmak yerine kendini yere atması, sosyal medyada da tepkilere neden oldu. Twitter'da Burak Yılmaz'ın artık bu tip hareketleri yapmaması gerektiği vurgulandı.


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