Burak Elmas: "Torrent'in tazminatı yok!"

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Fatih Terim sonrası göreve gelen Torrent hakkında konuştu.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; AA
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Burak Elmas: 'Torrent'in tazminatı yok!'
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12 Şubat 2022 11:25
Galatasaray Başkanı Burak Elmas, takımın teknik direktörü Domenec Torrent hakkında açıklamalarda bulundu.

İspanyol teknik direktörün sözleşmesinde tazminat maddesi bulunmadığını söyleyen Elmas, "Torrent'in sözleşmesinde tazminat maddesi yok. 1 buçuk senelik kontratı var. Yazılan maaş rakamları da doğru değil. Takımla iyi çalışıyor. Zıplama olacak, bir galibiyet lazım. Oyuncular için de çok zor. Yuhalanmak, ıslıklanmak onlar için de çok kolay değil." ifadelerini kullandı.

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