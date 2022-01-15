Burak Elmas'tan Florya'da yoğun mesai

Galatasaray'da başkan Burak Elmas, Florya'ya adeta üs kurarken, sorunlarla da yakından ilgileniyor.

Haber; Fanatik
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Burak Elmas'tan Florya'da yoğun mesai
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15 Ocak 2022 11:42
Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde adeta üs kurdu.

Başkan Elmas, Florya'da disiplini yeniden sağlamak ve Domenec Torrent ile ekibine yardımcı olabilmek için yoğun mesai harcıyor.

Sarı-kırmızılıların başkanı, cuma gününü Florya'da geçirdi ve tüm sorunlarla tek tek yerinde ilgilendi.

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