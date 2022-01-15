Burak Elmas'tan Florya'da yoğun mesai

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde adeta üs kurdu.
Başkan Elmas, Florya'da disiplini yeniden sağlamak ve Domenec Torrent ile ekibine yardımcı olabilmek için yoğun mesai harcıyor.
Sarı-kırmızılıların başkanı, cuma gününü Florya'da geçirdi ve tüm sorunlarla tek tek yerinde ilgilendi.
Başkan Elmas, Florya'da disiplini yeniden sağlamak ve Domenec Torrent ile ekibine yardımcı olabilmek için yoğun mesai harcıyor.
Sarı-kırmızılıların başkanı, cuma gününü Florya'da geçirdi ve tüm sorunlarla tek tek yerinde ilgilendi.