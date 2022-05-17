Burak Elmas'tan Arda Turan açıklaması

Galatasaray'ın Adana Demirspor ile oynadığı maçın kadrosuna alınmaması sonrası tartışma yaratan Arda Turan ile ilgili açıklama geldi.
Sarı-kırmızılı kulübün başkanı Burak Elmas, Arda Turan için Hürriyet'e yaptığı açıklamada, 'Arda Turan'ı kadroya almayan yönetim miydi?' sorusuna, "Kadroyla alakalı ne Torrent ne de Fatih Terim döneminde en ufak dahlim olmadı. Bir söz hakkım olsaydı Arda'nın, Galatasaray taraftarına sahada veda etmesi çok daha iyi olurdu." şeklinde cevap verdi.
Elmas ayrıca, "Ben bugüne kadar hiçbir teknik direktörün işine karışmadım. Karışacak olsam teknik direktöre ne gerek var! O işi de ben yaparım. Bana kalsa bir Galatasaraylı olarak Arda'nın oynamasını, Adana maçında sahada olmasını isterdim." ifadelerini kullandı.
ADANA DEMİRSPOR MAÇI SONRASI AÇIKLAMA
Arda Turan, 3-2 kazanılan Adana Demirspor maçının ardından sosyal medya hesabından bir açıklama paylaşmıştı.
Tecrübeli yıldız, "Yok kardeşim ben 13 milyon euro kazandırmadım... Ben seni 16 dakika bekletmedim.. Ben seni play-off'a bırakmadım, ben seni 2008'de senden 3 kat fazla bütçeyle yeni stadı varken rakibinin önünde şampiyon yapıp gittim.. Hatırlamaman normal Twitter, Instagram o kadar aktif değildi.. Ben Galatasaray'ı sevdim... [Ben bu sene 30 tane altyapı maçı izledim sen?] Sadece Galatasaraylı gibi uyumak istiyorum, müsaade edin..." ifadelerini yazmıştı.
Sarı-kırmızılı kulübün başkanı Burak Elmas, Arda Turan için Hürriyet'e yaptığı açıklamada, 'Arda Turan'ı kadroya almayan yönetim miydi?' sorusuna, "Kadroyla alakalı ne Torrent ne de Fatih Terim döneminde en ufak dahlim olmadı. Bir söz hakkım olsaydı Arda'nın, Galatasaray taraftarına sahada veda etmesi çok daha iyi olurdu." şeklinde cevap verdi.
Elmas ayrıca, "Ben bugüne kadar hiçbir teknik direktörün işine karışmadım. Karışacak olsam teknik direktöre ne gerek var! O işi de ben yaparım. Bana kalsa bir Galatasaraylı olarak Arda'nın oynamasını, Adana maçında sahada olmasını isterdim." ifadelerini kullandı.
ADANA DEMİRSPOR MAÇI SONRASI AÇIKLAMA
Arda Turan, 3-2 kazanılan Adana Demirspor maçının ardından sosyal medya hesabından bir açıklama paylaşmıştı.
Tecrübeli yıldız, "Yok kardeşim ben 13 milyon euro kazandırmadım... Ben seni 16 dakika bekletmedim.. Ben seni play-off'a bırakmadım, ben seni 2008'de senden 3 kat fazla bütçeyle yeni stadı varken rakibinin önünde şampiyon yapıp gittim.. Hatırlamaman normal Twitter, Instagram o kadar aktif değildi.. Ben Galatasaray'ı sevdim... [Ben bu sene 30 tane altyapı maçı izledim sen?] Sadece Galatasaraylı gibi uyumak istiyorum, müsaade edin..." ifadelerini yazmıştı.