Burak Elmas'tan Arda Turan açıklaması

ADANA DEMİRSPOR MAÇI SONRASI AÇIKLAMA

Galatasaray'ın Adana Demirspor ile oynadığı maçın kadrosuna alınmaması sonrası tartışma yaratan Arda Turan ile ilgili açıklama geldi.Sarı-kırmızılı kulübün başkanı Burak Elmas, Arda Turan için Hürriyet'e yaptığı açıklamada,sorusuna,şeklinde cevap verdi.Elmas ayrıca,ifadelerini kullandı.Arda Turan, 3-2 kazanılan Adana Demirspor maçının ardından sosyal medya hesabından bir açıklama paylaşmıştı.Tecrübeli yıldız,ifadelerini yazmıştı.