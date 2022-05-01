Fransa Ligue 1'de Lille, deplasmanda Troyes ile karşı karşıya geldi.



Ligin 35. haftasında oynanan karşılaşmayı Lille, 3-0'lık skorla kaybetti. Troyes'e galibiyeti getiren tüm goller penaltılardan geldi. Ev sahibi ekipte, 43. dakikada ve 86. dakikada Florian Tardieu ile 55. dakikada Ike Ugbo penaltıları gole çevirdi.



Lille'de Renato Sanches, 50. dakikada iki sarı kart birden görerek kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Burak Yılmaz da 68. dakikada doğrudan kırmızı kart gördü ve Lille karşılaşmayı 9 kişi tamamladı.



Lille'de milli futbolcumuz Zeki Çelik ise ilk 11'de başladığı mücadelede 82 dakika sahada kaldı.



Bu sonucun ardından Lille, 51 puanda kaldı. Troyes, 36 puana yükseldi.



Ligin bir sonraki haftasında Lille, sahasında Monaco'yu ağırlayacak. Troyes ise Paris Saint-Germain deplasmanına gidecek.





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