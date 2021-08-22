Bülent Uygun'dan Caner Erkin cevabı!

Süper Lig'in 2. haftasında sahasında VavaCars Fatih Karagümrük ile 0-0 berabere kalan Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Bülent Uygun, "Belki de tarihte hiçbir şekilde olmayan sürecin ilk iki haftasını yaşadık. Buna rağmen ben takımdan memnunum." dedi.



Uygun, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, kendi evlerinde kazanmak istediklerini belirterek, kadrolarının eksik olması dolayısıyla bunu başaramadıklarını ifade etti.



Olumsuzluklara rağmen rakiplerini analiz edip, satranç hamleleri gibi oyunu kendi lehlerine çevirmeye çalıştıklarını anlatan Uygun, pozisyonlara da girdiklerini ancak golü atamadıkları için maçın berabere bittiğini dile getirdi.



Her puanın çok önemi olduğunu ifade eden Uygun, şöyle devam etti:



"Futbolcularımız çalışmaya, gelişmeye ve bu sürecin içerisinde Rizespor da benim arzuladığım istekli, agresif ve pozisyon üreten takıma dönüşecek. Taraftarlardan tek ricamız sabır. Sabrı, özellikle söylememin sebebi şu; geçen sene 19-20 futbolcu kardeşimiz bu takımdan ayrıldı ve bir ay sonra yeni gelen yönetim var. O arada sözleşmeleri bittiği için ayrıldılar. Diğer taraftan da bazı futbolcularımız gitmek istedi. Biz birçok transfere geç başladık ve birçok transferde sorunlar yaşadık. O yüzden de tam anlamıyla takım hüviyetinin olmamasına rağmen biz gayet iyiyiz. Bu yüzden biraz sabır, destek. Belki de tarihte hiçbir şekilde olmayan sürecin ilk iki haftasını yaşadık. Buna rağmen ben takımdan memnunum. Çocuklar zamanla daha iyi olacaktır. Milli maç arasına yeni gelecek takviyeler ve şu anda elimdeki kadro ile birlikte sakatlıkların da geçtiği bir ortamda çok daha iyi bir Rizespor'u hep beraber izleyeceğiz."



Uygun, defans, iki kanat ve forvet olmak üzere 4 mevki için transfer görüşmelerinin sürdüğünü ve belli bir aşama kaydettiklerini söyledi.



Transferi gündemde olan Caner Erkin konusundaki bir soruya da Uygun, "Bilmiyorum. O yönetiminin bileceği iş. Şu anda o konuyla ilgili bildiğim bir şey yok." şeklinde yanıt verdi.



