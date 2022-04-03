Bülent Korkmaz: "Kaybettiğimiz her maç aleyhimize"

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Aytemiz Alanyaspor'a 2-1 mağlup olan Çaykur Rizespor'da teknik direktör Bülent Korkmaz karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Bülent Korkmaz: 'Kaybettiğimiz her maç aleyhimize'
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03 Nisan 2022 21:04
Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'a 2-1 yenilen Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Bülent Korkmaz, kaybettikleri her maçın kendilerini aşağıya çektiğini söyledi.

Korkmaz, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, ilk 20 dakika istedikleri oyunu sahaya yansıtamadıklarını belirtti.

Oyunda birebirleri iyi yapamadıklarını ve kademeye geçemediklerini anlatan Korkmaz, "Dolayısıyla ilk 20 dakikayı oynayamadık. 20 dakikadan sonra daha etkili olmaya başladık. İkinci yarı ise daha iyi oynadık." dedi.

Korkmaz, artık bireysel hatalara yorum yapmak istemediğini dile getirerek, şöyle konuştu:

"Çok kolay bir penaltı verdik. 2-0'dan sonra oyundan kopmadık. Mücadelemize devam ettik. İstediğimiz oyunu ikinci yarıda oynadık. Bundan sonraki maçlarda bu oyunu devam ettirmemiz lazım. Çünkü lig iyice kısaldı. Kaybettiğimiz her maç bizi daha da aşağı çekiyor. Artık bundan sonra Konya maçına hazırlanacağız."

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